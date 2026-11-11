Kahit lima lang, napatunayan ng EXO na sila pa rin ang Kings of K-pop
Sina Suho, D.O., Chanyeol, Sehun, at Kai lang ang tumuntong sa stage ng KSPO Dome sa southern Seoul noong Linggo, pero hindi ito nakabawas sa energy ng show. Sa harap ng 33,000 fans—kung saan marami ang sumusuporta na sa kanila sa loob ng 14 na taon—pinatunayan ng grupo kung bakit sila tinaguriang Kings of K-pop.
Ang concert na ito ang nagsilbing finale ng kanilang ikaanim na tour na “EXhOrizon.” Nagsimula ang tour sa parehong venue noong Abril at bumisita sa 14 na rehiyon para sa 27 shows. Pagkalipas ng pitong buwan, natapos ang journey sa paraang memorable para sa mga members at sa mga fans.
Pagbabalik sa roots at superpowers
Binuksan ng grupo ang gabi gamit ang “Crown,” isang track mula sa kanilang pinakabagong album na “Reverxe.” Para sa opening, bumaba ang limang members mula sa ceiling habang may dambuhalang ring-shaped electronic display ng korona na tumaas sa stage. Sumigaw si Kai, na nakasuot ng prince-style jacket, ng "Make some noise!" at nagtilian ang EXO-L.
Sa fictional universe ng EXO, ang superpower ni Kai ay teleportation, at parang ginamit niya ito para dalhin ang fans sa isang trip through their history. Nagsimula ang throwback na ito sa performance ng “Monster” (2016). Kahit higit isang dekada na ang nakalipas mula nang mag-debut sila, nandoon pa rin ang pamilyar na boses ng mga members, pero mas mature at experienced na. Kitang-kita rin ang synchronization nila sa choreography na sharp at precisely coordinated, na siyang nagpasikat sa kanila noon.
Hindi rin nagbago ang kanilang signature introduction na We are one! This is EXO! na ginagamit na nila simula pa noong 2012. Todo bigay ang grupo para sa huling gabi, kung saan sinabi ni D.O. na ibibigay nila ang lahat ng kaya nila dahil wrapping up na ang kanilang Asia tour sa Seoul. Para naman kay Kai, siniguro niyang kumain ng malaking meal noong gabi bago ang concert para may energy siyang ibuhos sa performance.
Boses, hits, at rave party
Pagkatapos ng opening, nag-slow down ang band gamit ang “Moonlight Shades” at “24/7” (2018) para ipakita ang vocals nina Suho at D.O. May kaba ang mga fans noong inanunsyo ng SM Entertainment na lima lang ang sasama sa tour dahil absent ang dalawang main vocalists. Ang concern ay kung sino ang kukuha ng demanding at high-pitched parts, pero napatunayan ni Suho na kaya niya itong panindigan nang may confidence.
Hindi rin nagpahuli ang medley ng kanilang biggest hits gaya ng “Tempo” (2018), “Lotto” (2016), “Ko Ko Bop” (2017), at “Call Me Baby” (2015). Kahit physically demanding ang mga tracks na ito, walang pinakitang pagod ang mga members. Sumunod dito ang “Club Time” segment kung saan naging rave party ang KSPO Dome. Nagwala ang mga EXO-L at iwinagayway ang kanilang light sticks nang tumunog ang “Lucky One” (2016), na sinundan ng “Power” (2017) at “Don’t Fight the Feeling” (2021).
Ang peak ng energy ay nang tumugtog ang “Run” (2014). Dahil sa request ng fans, tatlong beses nilang inulit ang performance. Talon dito, takbo doon ang mga members sa stage habang hinihikayat ang mga fans na gawin din ito. Pagkatapos ng tatlong round, napaupo na lang si D.O. para huminga at tinanong ang fans kung hindi ba mananatili ang moment na iyon forever. Para kay Suho, naging sobrang saya niya habang tumatakbo sa “Run” na hiniling niyang huwag nang matapos ang sandaling iyon.
Winter songs at pangako ng pagbabalik
Dahil malamig na ang panahon sa lungsod, binigyan ng EXO ang mga fans ng kanilang signature winter songs: “Sing for You” (2015), “For Life” (2016), “Universe” (2017), at ang favorite ng marami na “The First Snow” (2013). Bago matapos ang gabi, bumalik sila sa debut-era gamit ang “History” (2012) habang nakasuot ng black, na sinundan ng “Love Me Right” (2015) at “Growl” (2013).
Sa encore, tinapos nila ang tour gamit ang “Paradise” (2021), “Tender Love” (2015), at “Peter Pan” (2013). Habang sumisigaw ang fans ng EXO, let’s meet again! nagpasalamat si Chanyeol at sinabing dadalhin niya ang gratitude na ito hanggang sa bumalik sila para magpakita ng mas better na version ng sarili nila. Si D.O. naman ay nangakong magtatrabaho pa sila nang husto para sa kanilang pagbabalik.
May pasilip din si Sehun sa unit activities niya kasama si Kai, at sinabing makikita sila ng mga fans simula sa susunod na linggo. Matatandaan na nag-comeback ang grupo noong January sa kanilang eighth full-length album na “Reverxe,” na unang release nila pagkatapos ng dalawang taon at anim na buwan, at naging pang-walong million-selling album nila.
Sino kaya sa inyo ang nakaka-relate sa pagod ni Kai na kailangang mag-heavy meal bago ang big event?