Pamilya ng ‘Filipiñana’ star na si Jorrybell Agoto, humihingi ng tulong sa gobyerno
Humihingi ng tulong pinansyal ang pamilya ni Jorrybell Agoto, ang bida sa pelikulang “Filipiñana,” sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa kanyang laban sa lymphoma.
Sa isang post sa social media, nakiusap ang kapatid ni Jorrybell na si Jed kina President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., Sen. Imee Marcos, at Ilocos Norte 1st District Rep. Sandro Marcos. Binanggit ni Jed na kapwa taga-Sarrat, Ilocos Norte ang actress at ang tatlong opisyal.
Ani Jed, proud sila kay Jorrybell dahil dinala nito ang pangalan ng bansa at ng kanilang bayan sa world stage bilang bida sa “Filipiñana,” na official entry ng Pilipinas para sa Oscars next year. Pero sa ngayon, kailangan naman ng actress ang tulong para sa sarili niyang buhay.
Kasalukuyang naka-confine si Agoto sa Critical Care Unit (CCU) ng St. Luke’s Medical Center. Ibinalik siya rito para sa mas close na monitoring dahil bumagsak nang husto ang kanyang blood pressure at nakaranas ng matinding sakit.
Sumailalim din ang actress sa surgery para lagyan ng bilateral Blake drains ang kanyang mga lungs matapos makakita ng fluid sa dalawang lungs nito. Nadiskubre rin na may tatlong tumors sa kanyang left lung.
Inamin ni Jed na sobrang hirap panoorin ang sitwasyon ng kapatid. Si Jorrybell ang breadwinner ng kanilang pamilya at senior citizen na ang kanilang mga magulang. Dahil dito, nahihirapan na sila sa araw-araw na running bill sa CCU, mga procedures, at pambili ng gamot.
Nag-apela na rin si Jed sa mga concerned netizens at nagbahagi ng detalye kung saan maaaring magpadala ng monetary donations dahil gusto nilang bigyan si Jorrybell ng pagkakataong lumaban at gumaling.
Ang pelikulang “Filipiñana,” na idinirek ni Rafael Manuel, ang napiling official entry ng Pilipinas para sa 98th Academy Awards for Best International Feature Film. Tungkol ito sa isang young woman na tee girl sa isang exclusive golf club na nakaharap sa mga inequality matapos makilala ang powerful owner nito.