KZ Tandingan, may solo concert na sa February 2027
Kumpirmado na ni KZ Tandingan noong October 15 na magkakaroon siya ng special solo concert sa February 2027. Ang show, na pinamagatang Wildflower, ay gaganapin sa Araneta Coliseum sa Quezon City at ididirekta ni John Prats.
May konting plot twist lang sa schedule. Noong una, February 6 (Saturday) dapat ang concert, pero inilipat ito sa February 7 (Sunday) base sa latest update mula kay KZ at sa kanyang team. Paliwanag ng singer, gusto raw nilang siguraduhin na maging extraordinary ang experience ng mga manonood dahil kung ano-ano raw ang naiimagine nilang gawin sa concert.
Nagpasalamat din si KZ sa pag-unawa ng mga tagasuporta. Para sa mga gustong manood, mag-start na ang ticket sales sa October 31 (Saturday) via TicketNet online at sa kanilang mga physical outlets.
Ang concert na ito ay simula rin ng celebration para sa 15th anniversary ni KZ sa industry, matapos siyang manalo sa The X Factor Philippines noong 2012. Bago ang anunsyong ito, naglabas din siya ng collaboration na "Buwaya" kasama ang rap legend na si Gloc-9.
Kilala si KZ bilang isa sa pinakasikat na soloist sa bansa sa pamamagitan ng mga kanta gaya ng "Mahal Ko o Mahal Ako", "Scared To Death", "Marupok", at "Halik Sa Hangin".
Sana all may ganitong level ng perfectionism sa planning, 'no? See you sa Araneta!