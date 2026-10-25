AZ Martinez at Ralph de Leon, may chemistry na ba?
Mandy Mandopoulos · Oktubre 25, 2026
Maraming usap-usapan nung matapos ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition dahil sa tambalang AZ Martinez at Ralph de Leon. Para sa mga fans ng 'AzRalph', hindi napigilang i-ship ang dalawa dahil sa undeniable chemistry nila na maaaring maglagay sa kanila sa hanay ng pinakamatagumpay na love teams sa Philippine showbiz.
Kahit wala na sila sa loob ng Bahay ni Kuya, hindi naman daw natapos ang closeness nila. Patunay dito ang mga sightings nila sa iba't ibang showbiz events at yung mga moments na nag-ha-hang out sila kasama ang celebrity friends nila habang naka-vacation.
Let's be honest, sino ba namang hindi magshi-ship kung ganito ka-cute ang vibes? Sadyang nakaka-melt ang mga moments nila na siguradong magpapakilig sa mga supporters nila.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.