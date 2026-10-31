Palaban era na si Barbie Forteza!
Kahit super busy sa showbiz, hindi nakakalimutan ni Barbie Forteza na mag-invest sa sarili. Bilang official face ng Silka Ganda Power Duo, itinataguyod niya ang campaign na “Gandahan Mo” para sa kanyang “Palaban Era.” Para sa kanya, ang tunay na radiance ay nagsisimula sa loob at nakukuha sa mga quiet, intentional moments ng self-love.
Siyempre, hindi kumpleto ang self-care kung walang skincare. Tiwala si Barbie sa Silka Ganda Power Duo para mapanatili ang kanyang inner glow. Kasama rito ang Whitening Papaya Soap na may papaya enzyme para tanggalin ang dead skin cells at Vitamin E para sa skin-conditioning.
Para naman sa protection, gamit niya ang Silka Papaya Lotion. May niacinamide ito para mapanatiling healthy ang natural barrier ng skin, plus Vita Absorb Technology para mas ma-enhance ang absorption ng ingredients. Ang result? Nourished at vibrant na skin na ready harapin ang kahit anong hamon ng araw.
Let's be honest, we all need that kind of confidence. Kung si Barbie ay naka-Palaban Era na, tayo naman ang mag-level up ng skincare routine para protektahan ang ating peace at hayaang kuminang ang confidence.
Kayo, anong special way niyo para i-treat ang sarili niyo today?