Euwenn Mikaell at Dennis Trillo, nag-reunion after 8 years
Grabe ang glow-up! Binigyan ng dose of nostalgia si Euwenn Mikaell ang mga fans matapos siyang mag-reunion sa Kapuso Drama King na si Dennis Trillo. Hindi na lang basta pagkikita, dahil nag-post pa ang Sparkle star sa Instagram ng isang side-by-side photo nila.
Sa unang picture, throwback ito noong 2018 kung saan bata pa si Euwenn sa set ng action-drama series. Pero sa pangalawang photo, hets na siya ngayong 13 years old. Para talagang mabilis ang panahon, 'no? Sa caption pa lang, ramdam na ang sweetness dahil tinawag niya si Dennis gamit ang pangalan ng character nito sa show: "Nice to see you again po tatay Elias."
Ang bonding nina Sammy at Elias
Kung hindi niyo na maalala, nagkasama ang dalawa eight years ago sa GMA series na "Cain at Abel." Dito, gumanap si Dennis Trillo bilang si Miguel Anthony Larrazabal at Elias Ledesma. Si Euwenn naman, na five years old lang noon, ang gumanap bilang anak ni Elias na si Samuel "Sammy" Ledesma.
Hindi lang pala sa acting magaling ang dalawa dahil may playful bond na talaga sila noon pa. Noong December 2018, nag-post pa si Dennis ng isang clip sa Instagram para ipakita ang rapping skills ng batang co-star niya. Sa video na iyon, tried his best si Dennis na mag-straight face sa simula, pero hindi niya natagal at napangiti rin siya sa sobrang cute na performance ni Euwenn.
Mula child star tungo sa awards
Fast forward to now, parehong nag-hit ng big milestones ang dalawa sa kani-kanilang careers. Si Euwenn ay hindi na lang basta cute kid dahil umani na siya ng maraming papuri at acting awards. Kasama na rito ang kanyang mga performance sa mga pelikulang "Firefly" at Lolo and the Kid, pati na rin sa GMA series na "Forever Young."
Sa katunayan, naging youngest-ever winner si Euwenn sa category ng Best Child Performer sa 2023 Metro Manila Film Festival para sa "Firefly." Talagang powerhouse performer na ang batang ito.
Ang mga bagong proyekto ni Dennis
Hindi rin nagpapahuli si Dennis Trillo sa pagpapatunay na isa siya sa pinakamahusay na aktor sa bansa. Nanalo siya bilang Best Actor para sa pelikulang "Green Bones."
Ngayong taon, babalik na naman siya sa Metro Manila Film Festival para sa pelikulang "Amir." Sa project na ito, makakatrabaho niya ang isa pang talented child actor na si Argus Aspiras. Ang "Amir" ay idinirekta ni Zig Dulay at isinulat nina National Artist Ricky Lee at Anj Atienza—ang team na nasa likod din ng "Green Bones."
Ang pelikulang ito ay collaboration ng GMA Pictures, GMA Public Affairs, at Brightburn Entertainment, which is the production company na pagmamay-ari ni Dennis at ng kanyang asawang si Jennylyn Mercado. Ayon kay Dennis, positive ang response ng mga tao base sa kanyang pagbabasa ng mga comments at reaksyon. Excited na raw ang lahat sa project na ito, lalo na't kasama sa cast sina Argus, Glaiza de Castro, Will Ashley, Caprice Cayetano, at Heath Jornales.
Kaya naman, legit na heart-warming ang pagbabalik-tanaw nina Euwenn at Dennis.