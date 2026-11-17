Lotlot de Leon, ready na raw sa wedding ni Janine Gutierrez at Jericho Rosales
Walang problema si Lotlot de Leon kung magpasyang magpakasal ang anak niyang si Janine Gutierrez at actor na si Jericho Rosales. Sa press conference para sa kanyang psychological family drama na 40 Days, nilinaw ng veteran actress na hindi siya hahadlang kung magdesisyon ang couple na mag-tie the knot.
Todo ang support ni Lotlot at tawa pa siya nang aminin na Oo naman, matagal na akong handa nang tanungin tungkol sa possibility ng wedding bells para sa dalawang stars. Pero kahit ready na siya, inamin niya na hindi naman ito actively na pinag-uusapan sa bahay nila dahil nasa Janine at Jericho pa rin ang final decision.
Hindi ito ang unang beses na nag-glow ang review ni Lotlot para kay Jericho. Noong September, sa kanyang appearance sa Fast Talk with Boy Abunda, pinuri niya ang actor bilang isang "wonderful man" at genuinely kind na tao. Nakilala ni Lotlot ang ugali ni Jericho nang magkasama silang nagtrabaho sa seryeng Lavender Fields bago pa man nagsimula ang romance nito kay Janine.
Para kay Lotlot, legal age na si Janine at hindi na kailangan ng parental permission sa mga major life choices. Tiwala siya sa pagpapalaki niya sa anak at ang wish lang niya ay gumawa ang kanyang mga anak ng best decisions para sa sarili nilang happiness nang hindi nawawala ang kanilang identity.
Kitang-kita rin ang effort ni Jericho sa pamilya, lalo na noong September nang magbiyahe siya hanggang Canada para suportahan si Lotlot sa Toronto International Film Festival (TIFF).
Sana all may supportive future mother-in-law, 'di ba? Kayo, waiting na rin ba kayo sa wedding invite?