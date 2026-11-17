Leg day sa bahay: apat na exercises para sa legs at glutes
Kahit walang dumbbells o komplikadong machines, pwedeng-pwede nang mag-workout sa bahay para sa legs at glutes. Ang kailangan lang ay konting espasyo, exercise mat kung meron, at around 20 to 25 minutes ng iyong oras. Ang focus dito ay hindi sa bigat ng buhat kundi sa tamang form ng bawat galaw at sa intensity na kaya ng katawan para unti-unting makapag-adjust.
Para sa mga beginners o sa mga gustong magdagdag ng mabilisang workout sa weekly schedule, target ng routine na ito ang mga main muscle groups sa lower limbs gaya ng quadriceps, hamstrings, at glutes. Pero bago sumabak, mandatory ang 3 to 5 minutes na light warm-up. Pwedeng mag-walking in place, hip circles, at light squats para magising ang muscles.
Ang mga basic exercises
Simulan ang routine sa squats, na isa sa pinakasikat na movement para sa lower body dahil target nito ang quadriceps at glutes. Ang program ay 3 sets ng 12 repetitions. Ang tip dito ay huwag piliting bumaba nang sobra; dapat ay hanggang sa level lang kung saan kontrolado at komportable ang galaw. Para sa mga nagsisimula pa lang, pwedeng gumamit ng matatag na upuan bilang guide sa pag-squat.
Kasunod nito ang reverse lunges para ma-workout ang bawat binti nang magkahiwalay at para na rin ma-challenge ang balance. Ang target ay 3 sets ng 8 to 10 repetitions bawat binti. Kung hirap sa balance, pwedeng humawak sa anumang stable na surface para hindi matumba.
Para naman sa glutes, glute bridges ang best option dahil ginagawa lang ito nang nakahiga sa sahig. Ang program ay 3 sets ng 15 repetitions. Imbes na piliting itaas nang sobra ang pelvis, mas mahalaga na naka-focus sa control ng bawat movement.
Huling exercise ang sumo squats, kung saan mas nakabukas ang posisyon ng mga paa. Ang program ay 2 to 3 sets ng 12 repetitions. I-adjust ang lapad ng pagbukas ng paa depende sa kung ano ang komportable sa range of motion at iwasang pilitin ang joints kung masakit na.
Tips para sa progress at recovery
Kung ngayon pa lang magsisimula, logical na mag-start muna sa isa o dalawang leg day sessions kada linggo. Depende ito sa physical condition at sa kabuuang schedule ng workout. Napakaimportante na maglaan ng oras para sa recovery sa pagitan ng mga intense workouts ng parehong muscle groups. Unti-unting itaas ang difficulty level kapag nararamdaman na na adjusted na ang katawan.
Kailangang tandaan na ang results ay hindi lang nakadepende sa exercises. Malaki rin ang papel ng consistency, sapat na pahinga, balanced diet, at ang gradual increase ng load sa workout.
Sa huli, hindi kailangan ng perfect routine agad sa unang araw. Ang mahalaga ay magsimula sa level na akma sa kakayahan, bigyan ng oras ang katawan, at humanap ng paraan ng pag-exercise na mae-enjoy para magawa ito in the long run.
Babala: Kung may injury, pain, o anumang condition na nakakaapekto sa paggalaw, kumunsulta muna sa health professional bago magsimula ng bagong program. Itigil agad ang exercise kung makaramdam ng sharp pain, pagkahilo, o unusual discomfort.