Tems, Burna Boy, atbp., pasok sa 69th Grammy nominations
Kaguhit lang i-announce noong 16 November ang full list ng nominees para sa 69th Grammy Awards. Pasok na pasok dito si Tems, na kabilang sa Best R&B Solo Performance kasama si Beyonce.
Hindi lang isa ang nakuha ni Tems dahil apat lahat ang nomination niya para sa gabi na 'to, kabilang na ang Global Music Album at African Music Performance categories.
Hindi rin nagpahuli ang iba pang Nigerians. Kasama sa listahan si Burna Boy para sa collab niya kay Shakira, pati na rin sina Wizkid, Asake, at Ayra Starr na nominated din under different categories.
Sana all may Grammy nomination, 'di ba? Abangan natin ang ceremony sa February 7, 2027.
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.