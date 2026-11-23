Ogie Diaz, nakiusap na intindihin ang pag-stop ng PBB Collab 3.0 livestreams
Nakiusap ang talent manager at showbiz insider na si Ogie Diaz sa mga disappointed na viewers ng ‘Pinoy Big Brother: Collab 3.0’ na bigyan ng pag-unawa ang ABS-CBN at GMA Network. Nangyari ito matapos itigil ng dalawang network ang livestreams ng reality show noong 21 November 2026.
Si Ogie Diaz ay isang comedian, actor, entertainment reporter, at talent manager. Ang ‘Pinoy Big Brother’ naman ay isang reality competition show na produced ng ABS-CBN Studios base sa Dutch franchise na Big Brother.
Bakit daw tinanggal ang livestream?
Sa isang Facebook post noong 21 November 2026, inamin ni Ogie na ramdam niya ang frustration ng mga fans. Ayon sa kanya, kahit siya ay naging avid viewer din ng livestreams dahil doon mas nakikita ang totoong ganap ng mga housemates nang walang edit o filter.
Sa sarili niyang interpretasyon, hinala ni Ogie na maaaring may kinalaman sa desisyon ang Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) at ang mga pamilya ng mga housemates. Paliwanag niya, baka mako-compromise ang mga network lalo na't marami na raw ang galit sa mga ginagawa ng ilang housemates sa loob ng bahay. Gayunpaman, nilinaw niya na speculation lang ito at wala siyang firsthand knowledge sa internal discussions ng mga network.
Bukod dito, nagpahayag din siya ng pag-aalala para sa mental health ng mga housemates. Ayaw raw ng PBB na paglabas ng mga ito ay may mambastos o mam-bully sa kanila. Binalaan din niya ang mga fans na ang matinding rivalry ay maaaring humantong sa awayan na maging sanhi para makalimutan na ang pag-support sa sariling manok dahil masyadong naka-focus sa hate para sa ibang housemates o sa mismong show.
Ang opisyal na pahayag ng networks
Sa kabilang banda, naglabas ng joint statement ang ABS-CBN Studios at GMA Network noong 21 November 2026. Kinumpirma nila na ititigil ang lahat ng ‘PBB Collab 3.0’ livestreams para protektahan ang mga housemates at ang kanilang mga pamilya.
Binigyang-diin ng mga network na may ilang social media users na ginamit ang footage mula sa livestream para magpakalat ng misleading, malicious, at potentially defamatory na narratives tungkol sa mga participants. Problema rin daw ang mga edited clips na kumakalat nang walang sapat na konteksto, kung saan minsan ay nauna pa ang mga clips bago pa man ma-address ni Big Brother ang mga insidente sa loob.
Mariing kinondena ng mga network ang cyberbullying, threats, coordinated harassment, at pagpapakalat ng hateful content online. Sa opisyal na statement, hindi binanggit ang pressure mula sa MTRCB o ang concerns ng mga pamilya bilang specific reasons, bagay na sa commentary lang ni Ogie lumabas.
Ang anunsyong ito ay kasabay ng mas matinding scrutiny sa programa, kasama na ang mga complaints na natanggap ng MTRCB at ang panawagan mula sa National Council on Disability Affairs para sa mas disability-sensitive na editorial standards.
Paalala para sa mga fans
Kahit naiintindihan niya ang disappointment ng madla, hinimok ni Ogie ang mga fans na huwag nang hayaang lumala ang hostility. Pabiro rin niyang binati ang mga tumutok sa livestreaming dahil aminin man o hindi, nauubos daw ang oras ng mga tao sa panonood nito.
Dahil malapit na ang Pasko, nanawagan si Ogie para sa kindness at understanding para sa kapakanan ng lahat ng housemates. Para sa kanya, iregalo na lang sana ng mga viewers ang pang-unawa kay Kuya at sa mga participants, kahit aniya ay alam niyang malaki ang kasalanan ni Kuya sa kanila.
Nag-comment naman si writer-director Willie Cuevas sa post ni Ogie at nagpahayag ng frustration sa mga argumento tungkol sa show. Para kay Cuevas, dapat nang itigil ito dahil away-away lang ang natututunan ng mga tao, at pati sa entertainment ay may politika na rin at away pa rin.
Sa ngayon, maaari pa ring sundan ang ‘PBB Collab 3.0’ sa pamamagitan ng regular television episodes, official digital content, at iWant ‘PBB Extra’ kahit wala na ang livestream.