Angeline Quinto, aminadong waldas sa travel at food trips; asawang si Nonrev Daquina ang nagsasalo sa budget
Aminado ang singer-actress na si Angeline Quinto na medyo maluwag ang kamay pagdating sa pera. Sa isang contract signing para sa isang salon franchise na itatayo nila ng asawa sa Angeles, Pampanga, ibinahagi niya na ang kanyang husband na si Nonrev Daquina ang tunay na master pagdating sa pag-budget at pag-track ng kanilang finances.
Sa totoo lang, relate tayo rito. Sino ba naman ang hindi matutuksong gumastos kapag nakatanggap ng sweldo? Inamin ni Angeline na hilig niyang i-waldas ang kanyang kinikita para sa mga experiences. Hindi naman daw ito sa mga materyal na bagay kundi sa pag-travel at pagkain sa mga restaurants na hindi pa niya nasusubukan. Kasama sa kanyang mga ginagastusan ang kanyang pamilya at glam team.
Si Angeline Quinto ay isang kilalang Filipino singer, actress, at television personality na sikat sa kanyang vocal range at soulful na pagkanta. Ang kanyang mga kanta ay madalas marinig sa mga soundtracks ng mga pelikula at serye sa Pilipinas.
Ang 'savior' sa budget
Para kay Angeline, isang malaking blessing ang pagkakaroon ni Nonrev sa buhay niya, lalo na sa aspeto ng pera. Ayon sa kanya, bago pa man sila magkakilala ay may mga nasimulan na itong business, kaya naman mas magaling at mas masinop si Nonrev pagdating sa paghawak ng budget kumpara sa kanya.
Ayon kay Angeline, simula nang mawala ang kanyang paternal grandaunt na si Mama Bob, parang pumalit na si Nonrev sa kanyang nanay para siguraduhin na maingatan ang pinaghirapan niyang pera at mabantayan kung saan napupunta ang kanilang mga sinisweldo. Si Nonrev daw ang nagba-budget ng lahat.
Higit pa sa kita ang business venture
Ngayon, sumasabak na ang mag-asawa sa kanilang unang business venture bilang married couple. Hindi lang basta pagkita ang habol ni Angeline sa pagbubukas ng salon franchise. Gusto raw niyang magbigay ng bagong opportunity para sa ibang tao upang magkaroon sila ng trabaho. Para sa kanya, napakahalaga ng pagkakaroon ng maayos at legal na trabaho lalo na sa hirap ng buhay ngayon.
Bukod sa employment, target din ni Angeline na hikayatin ang mga kababaihan na maglaan ng oras para sa kanilang sarili at bigyang-priyoridad ang self-care. Sa ngayon, ongoing pa ang construction ng salon at inaasahang magbubukas ito sa January 2027.
Pamilya muna bago negosyo
Kasama rin sa contract signing si Laura Charlton, ang CEO at President ng salon simula late 2024 matapos pumanaw ang kanyang ama na si David Charlton, isang international hairstylist at founder ng salon.
Ibinahagi ni Laura ang mahalagang lesson na natutunan niya mula sa kanyang ama: ang ituring na pamilya ang mga working staff. Binigyang-diin niya na dapat may care sa mga taong nagtatrabaho para at kasama mo. Ang layunin daw nila ay siguraduhin na ang mga employees ay uunlad din kasabay ng pag-grow ng business dahil hindi sila nadamot sa pagbabahagi ng success.