Maging mabait sana sa mga housemates ng ‘PBB Collab 3.0,’ hiling ni Jayson Gainza
Nanawagan si Jayson Gainza sa mga netizens na maging mas maunawain sa mga kasalukuyang housemates ng “Pinoy Big Brother Collab 3.0.” Para sa kanya, ang mga nakikita ng viewers sa loob ng bahay ay hindi naman repleksyon ng kabuuan ng pagkatao ng isang indibidwal.
Sa isang interview sa isang racing event sa Pampanga noong Linggo, Nov. 22, binahagi ni Gainza ang kanyang saloobin tungkol sa mga isyung bumabalot sa kasalukuyang season. Binigyang-diin niya na masyadong mabilis maghusga ang mga tao sa labas base sa mga napapanood nila sa loob.
Sabi ni Gainza, Ngayon parang kung ano nakikita niyo sa loob, parang ija-judge niyo agad sa labas, parang nangyari kay Mikee. Kawawa naman ‘yung dalawang bata.
Proteksyon laban sa bashing
Tinukoy ng comedian ang Kapuso actress na si Mikee Quintos na umani ng mabibigat na kritisismo dahil sa ilang mga aksyon nito sa loob ng Bahay ni Kuya. Ayon kay Gainza, sana ay maunawaan ng publiko na hindi kailangang mambash dahil nakakaawa ang mga housemates paglabas nila sa bahay.
Para sa kanya, hindi sapat ang panonood lang para mahusgahan ang isang tao dahil hindi pa sila lubos na nakikilala ng mga viewers. "Minsan kasi hindi mo majujudge kasi napapanood mo lang. Hindi mo pa sila nakikilala ng lubusan,” dagdag pa niya.
Pagbabago sa ekspektasyon ng publiko
Nagbalik-tanaw din si Gainza sa kanyang sariling karanasan noong unang season ng PBB noong 2005. Naalala niyang may 24-hour livestreams sila noon sa isang cable channel, pero iba na raw ang pressure at ekspektasyon ngayon kumpara dati.
Aminado si Gainza na noong panahon nila, wala siyang pakialam sa tingin ng iba dahil hindi naman nila intensyong maging artista at ang habol lang nila noon ay ang prize money. Pero sa kasalukuyan, kailangan na raw alagaan ng mga housemates ang kanilang reputasyon.
Payo para sa mga housemates at viewers
Sa mga kasalukuyang housemates, pinayuhan ni Gainza na maging totoo lang sa sarili at i-enjoy ang karanasan sa loob ng bahay. Binanggit niya na dapat iwasan ang mga hindi kinakailangang conflict at huwag mananakit o mag-aaway dahil bawal ito.
Para naman sa mga viewers, payo ni Gainza na panoorin na lang ang show nang walang ekspektasyon na babaguhin ng mga housemates ang kanilang personalidad para lang maabot ang standards ng lahat. Ayon sa kanya, kung iyon talaga ang ugali o trip ng isang tao, hindi na ito dapat baguhin o asahan na magbabago.
Suporta para sa mga ordinaryong Pinoy
Nagpahayag din si Gainza ng suporta na mas maraming ordinaryong Filipino mula Region 1 hanggang Region 12 ang sumali sa mga susunod na edition ng PBB. Sa tingin niya, masyado na kasing maraming followers ang mga sumasali ngayon.
Naniniwala siya na kung mga tambay o mga politiko ang papasukin sa bahay, doon talaga makikita ang totoong ugali ng mga tao.
Ang mga kontrobersya sa PBB Collab 3.0
Ang mga pahayag na ito ni Gainza ay kasunod ng mga batikos na natatanggap ng kasalukuyang season. Dumating pa sa punto na may mga reklamo na isinampa sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB).
Noong Nov. 19, ibinunyag ng MTRCB na mahigit 1,300 complaints na ang natanggap nila mula sa mga viewers tungkol sa mga episodes ng “PBB Collab 3.0.” Isa sa mga naging reklamo ay ang ginawa nina Mikee Quintos at ni Cianne Dominguez kung saan tila ginaya nila ang mga mannerism ng isang character na may disability.
Dahil dito, nagkasundo ang ABS-CBN at GMA Network na itigil ang lahat ng livestreams ng “PBB Collab 3.0” simula noong Nov. 21. Samantala, na-evict na rin si Dominguez mula sa show.
Sana all may ganitong level ng empathy, 'no? Kayo, team 'be kind' ba o team 'judge them' pagdating sa reality shows?