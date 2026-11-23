Joy Barcoma, gusto ‘ordinaryong Pilipino’ na ulit ang cast ng PBB
Gusto ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma na puro ‘ordinaryong Pilipino’ na lang ulit ang maging cast ng Pinoy Big Brother (PBB) para sa susunod na season. Hiling niya ito matapos itigil ng ABS-CBN at GMA ang 24/7 livestreams ng “PBB Celebrity Collab 3.0” noong Sabado, Nobyembre 21, dahil sa talamak na online harassment.
Nagpahayag muna ng shock si Barcoma sa Threads nang maputol ang live feeds, na sinundan niya ng mga posts tungkol sa expectations ng mga viewers at kultura ng reality television sa bansa. Ayon sa kanya, mas okay kung hindi celebrity-heavy ang lineup dahil mas makikita ng mga tao ang housemates bilang mga tao lang at walang unrealistic standards o pedestal na nilalagay.
Sana next edition puro ‘ordinaryong Pilipino’ talaga ang PBB, sabi ni Barcoma. Para sa kanya, kung walang built image sa isip ang mga manonood, mas makikilala ang mga housemates kasabay ng pagkilala ng mga ito sa sarili nila. Suggestion din niya na gawin na lang ‘temporary houseguests’ ang mga celebrities imbes na sila ang main cast.
Toxic culture sa reality TV
Hindi lang casting ang puna ni Barcoma kundi pati ang toxicity na pinapalala raw ng mga networks at viewers. Giit niya, hindi pa handa ang Pilipinas para sa isang tunay na ‘reality show’ hangga't hindi kumukuha ng accountability ang mga network sa mga manufactured narratives. Idinagdag niya na dapat tanggapin din ng mga manonood na ang mga tao ay may mga flaws.
Inamin ni Barcoma na naging bahagi rin siya ng kulturang ito noon, pero kinuha na niya ang step back para i-enjoy ang show as it is matapos niyang marealize na totoong tao ang mga nasa loob ng bahay.
Binigyang-diin niya na may manipis na linya lang sa pagitan ng pag-call out at bullying, at tingin niya ay nalampasan na ito ng publiko. Pinayuhan niya ang mga fans na mag-set ng healthier boundaries, tulad ng pag-enjoy sa ‘shipping’ ng mga pairs nang walang pressure, at pag-call out sa mga mali nang hindi gumagamit ng hate o cyberbullying.