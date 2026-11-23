Bela Arcal, ang factory worker na naging fan favorite sa PBB Collab 3.0
Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa energy ni Bela Arcal? Ang tinaguriang "Ang Overseas Factory Senpai ng Cavite" ay isa sa mga standout Kapuso housemates sa Pinoy Big Brother Collab 3.0 na talagang kinuha ang atensyon ng mga viewers.
Let's be honest, nakaka-inspire ang journey niya. Nagtapos siya ng Tourism Management noong 2017 at naging mall salesclerk bago siya nag-abroad. Pero dahil gusto niyang mabigyan ng better life ang pamilya niya, nag-leap of faith siya at nagtrabaho sa Wakayama, Japan. Tatlo't kalahating taon siyang naging factory worker at fruit peeler doon, kung saan siya rin nakilala sa TikTok dahil sa mga candid clips ng buhay niya bilang isang OFW.
Pagpasok niya sa Bahay ni Kuya, hindi na nagtagal para maging fan favorite si Bela. Bubbly na, sharp pa ang wit at hindi takot maging straightforward sa lahat. Para siyang relatable big sister sa mga mas batang housemates habang pinapanatiling light ang mood gamit ang kanyang humor. Kitang-kita na seryoso siya sa pangarap na makamit ang financial stability.
At dahil sa kanyang resilience at pagiging authentic, hindi siya nabigo. Nag-rally ang mga viewers para sa kanya, kaya naman na-save siya noong second eviction night noong November 21, 2026.
Slay talaga ang energy ni Bela! Kayo, team Bela rin ba kayo sa loob ng bahay?