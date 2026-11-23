Gladys Reyes, gustong-gusto na ulit makatrabaho si Judy Ann Santos
Sino ba namang hindi gaganahan sa reunion ng dalawang legend ng Pinoy TV? Expressed na ni Gladys Reyes ang enthusiasm niya na makabalik sa screen kasama ang longtime friend at fellow actress na si Judy Ann Santos.
Siyempre, hindi pwedeng hindi mabanggit ang iconic rivalry nila bilang Clara at Mara sa Mara Clara. Pero let's be honest, hindi lang basta pagbabalik sa past ang hanap ni Gladys. Gusto niya ng fresh storyline na mag-o-offer sa kanilang dalawa ng something different mula sa mga naging collab nila dati.
Kaso, alam nating lahat na hindi ito basta-basta mangyayari dahil aminin man natin o hindi, naging selective na talaga si Judy Ann sa mga roles at projects na tinatanggap niya. Aminado rito si Gladys dahil matagal na silang magkakilala.
I’ve known Judy Ann na medyo picky na siya sa mga ginagawa niya so let’s see kung meron isang material na hindi niya mahihindian. Ibig sabihin, hindi pa namin nagagawa. Sana may gano’n kagandang material, sabi ni Gladys.
Kumbaga, waiting lang talaga sila sa tamang script na magpapapayag kay Judy Ann. Bagaman wala pang official project na announced, open na open si Gladys na makatrabaho ulit ang dating co-star.
Kahit na nagbakbakan sila nang malala on screen noon, proven and tested na ang friendship nina Gladys at Judy Ann na tumagal hanggang ngayon. Ngayon, pareho na silang kilala sa versatility at dedication sa craft nila, kaya naman exciting talaga kung magkakaroon ng bagong chapter ang kanilang acting careers sa isang cinematic o television event.
Sana talaga may dumating na script na 'di matatanggihan, kasi imagine-in niyo lang ang tension at chemistry ng dalawang 'to sa isang movie. Ready na ba tayo sa bagong level ng drama?