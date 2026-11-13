Katrina Anne Johnson, may early win na sa Miss International 2026!
First win agad for Binibining Pilipinas Katrina Anne Johnson sa Miss International 2026! Nakuha niya ang “Miss Visit Japan” award, na inanunsyo ng pageant sa social media ngayong Biyernes ng hapon, Nobyembre 13.
Tinanghal si Johnson sa isang event sa Professional University of Beauty and Wellness sa Yokohama, south of Tokyo, kung saan kasalukuyan ding naka-stay ang mga candidates. Sabi pa ng Miss International pageant, nire-represent ni Katrina ang spirit of friendship at cultural exchange habang niyayakap ang ganda at tradisyon ng Japan.
Seryosong mission ito para kay Katrina dahil target niyang makuha ang seventh Miss International victory para sa Pilipinas. Sampung taon na ang nakalipas mula nang maging sixth Filipino winner si Kylie Verzosa noong 2016. Sa ngayon, ang Pilipinas ang most successful Asian nation sa pageant na may anim na titleholders, at Venezuela lang ang may mas maraming panalo na may siyam na queens.
Manifestation is real
Actually, matagal na itong pinapangarap ni Katrina. May lumabas kasing lumang post niya noong 2016 kung saan na-envision na niya ang sarili niya na sumasali sa Japan-based competition na ito.
Hindi rin siya sumuko sa pangarap. Noong 2023, sumubok siya sa Bb. Pilipinas at muntik na manalo bilang first runner-up. Bumalik siya noong 2025 at sa wakas ay nakuha ang Bb. Pilipinas International crown noong Hunyo ng taong iyon, kaya naman nagkaroon siya ng more than a year para mag-prepare para rito.
Ang road to the crown
Nagsimulang dumating ang mga participants sa Japan noong Miyerkules, Nobyembre 11, para sa 64th edition ng competition. Ngayong taon, 66th anniversary na ng global tilt na ito kasama ang 75 delegates mula sa iba't ibang panig ng mundo.
Si Myrna Esguerra ay naging fourth runner-up last year, habang third runner-up naman si Nicole Borromeo noong 2023.
Kaya naman excited na tayong lahat sa Final Gala na gaganapin sa Kanadevia Hall (dating Tokyo Dome City Hall) sa Tokyo sa Nobyembre 25. Dito na itutuloy ni Catalina Duque, ang Colombian queen, ang pagpasa ng korona sa susunod na winner.
Sana talaga ay ma-seal the deal na ni Katrina ang pangarap niya mula pa noong 2016, 'di ba?