ABS-CBN, handa nang makipag-usap sa MTRCB tungkol sa mga reklamo sa PBB
Sabi ng ABS-CBN, wala pa silang natatanggap na formal notice mula sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB), pero handa naman silang makipag-diskusyon tungkol sa mga reklamo laban sa “Pinoy Big Brother: Collab 3.0.”
Nauna nang nagpahayag ang MTRCB na kasalukuyan nilang nirerepaso ang mahigit 100 complaints mula sa mga viewers. Ang mga reklamo ay tungkol sa ilang scenes at interactions sa mga recent episodes ng reality show, pero hanggang ngayon ay hindi pa idinidisclose sa publiko kung anong eksaktong eksena ang pinag-uusapan.
Sa statement na nilabas ng Kapamilya network nitong Biyernes, Nobyembre 13, sinabi nilang may inilabas na statement ang MTRCB tungkol sa mga reklamo, at wala pa silang natatanggap na pormal na abiso mula rito. Sabi pa nila, we are ready to participate in discussions with the Board should we be called upon.
Giit pa ng network na ang PBB ay palaging nagpo-promote ng positive values at respeto sa kapwa. Ayon sa kanila, sa tulong ng guidance ni Kuya, nagre-reflect ang mga housemates sa kanilang mga ginagawa at natututo sa kanilang mga experience dahil priority nila ang welfare at well-being ng mga ito.
Tinapos ng network ang kanilang statement sa pagsasabing nananatili silang committed sa responsible self-regulation.
Kahit medyo nakaka-stress ang 100+ complaints, mukhang chill lang ang ABS-CBN sa pag-address nito. Sana lang ay ma-clear up agad kung ano ba talaga ang issue para hindi na tayo maghula-hula sa comments section.