Ogie Alcasid at Regine Velasquez-Alcasid, magsasama sa stage para sa 'Kailangan Kita'
Sana ay handa na ang mga puso nating mga theater fans dahil mag-uumpisa na ang 'Kailangan Kita: An Ogie Alcasid Musical' sa Mayo 2027. Inanunsyo ang exciting na balitang ito noong Oktubre 31, habang nasa finale ng 'Bongga Ka Day: The Annie Batungbakal Musical'.
Siyempre, hindi ito magiging kumpleto kung wala ang mga OPM legends. Ang musical ay papangunahan nina Ogie Alcasid at Regine Velasquez-Alcasid. Sa mismong stage, pabirong sinabi ni Ogie, Excited po akong ipaalam sa inyo na ako po ay gaganap, bago niya ibinunyag na ang makakasama niya ay walang iba kundi ang kanyang asawa.
Sa totoo lang, hindi ito basta-basta ginawa overnight. Ayon kay Ogie, pitong taon na niyang pinaghahandaan ang musical na ito. Dapat sana ay mag-premiere ito noong Oktubre, pero pinili niyang maghintay para maka-join ang asawa na katatapos lang ng three-day 'FINALE' concert ngayong buwan. Non-negotiable din daw para sa kanya na si Regine talaga ang gaganap sa lead role.
Ang kwento sa likod ng kurtina
Ayon kay Ogie, hinikayat siya ni Johnny Manahan na gawing stage production ang kanyang mga kanta, kaya binuo niya ang kwento at sumulat ng mga kanta para sa musical. Ang plot naman ay iikot sa isang musician na nawala ang lahat at naiwang mag-isang nagpapalaki ng kanyang anak.
Kung fan ka ng mga classic songs ni Ogie, siguradong mapapa-sing along ka dahil featured daw lahat ng mga kanta niya rito. Kasama na rito ang mga paborito nating 'Ikaw Lamang', 'Kailangan Kita', at 'Pangarap Ko Ay Ibigin Ka'.
Paano makakasama sa show?
Sa ngayon, maaari nang mag-sign up sa waitlist via TicketWorld. Pero hold on muna tayo dahil wala pang announcement tungkol sa ibang cast members, eksaktong dates ng show, at kung kailan magsisimula ang ticket selling para sa 2027 staging.
Kailangang aminin na magaling talaga ang NPAT sa pag-stage ng mga shows. Matapos ang tagumpay ng 'Bagets The Musical' noong Enero hanggang Marso 2026, sinundan ito ng 'Bongga Ka Day: The Annie Batungbakal Musical' na tumakbo naman mula Setyembre hanggang Oktubre.
Sino kaya ang iba pang sasali sa cast nito?