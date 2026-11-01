Bea Borres, rumesbak sa mga netizens na tumawag sa kanyang 'male-centered'
Umapaw ang tapang ni Bea Borres matapos siyang tawaging "male-centered" ng ilang netizens. Sa isang post sa social media, hindi nanahimik ang influencer at agad na nag-share ng photos ng kanyang mga achievements, kabilang na ang pag-aaral at ang pagkakaroon ng sariling business.
Male centered or goal-centered? hirit ni Bea. Dinagdagan pa niya ito ng banat para sa mga mapanuri: Some of you learn a new word and just keep throwing it around to drag other women down.
Pinasalamatan din niya ang mga bashers at supporters niya, na aniya ay nag-ambag sa atensyong natatanggap niya. Thank you for helping me achieve all these bashers and supporters. I'll always thank you all, aniya.
Noong August 2025, inannounce niya ang kanyang pagbubuntis, at sa buwan ding iyon niya ipinakita ang sonogram kung saan nalaman na baby girl ang kanyang baby. Pagdating ng January, ibinahagi niya na nailuwal na niya si Victoria Hope, o Hopea, noong December 2025.
Sa usaping goals, bumalik si Bea sa pag-aaral sa Ateneo de Manila University noong August. At para naman sa mga chismosa, inamin niya noong September na nakipag-reunite siya sa ama ng kanyang anak na si Meray Yamada, pero for "content purposes" lang daw ito.