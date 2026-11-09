NLEX, nag-babala sa traffic para sa LANY concert
Naglabas ng advisory ang NLEX Corporation para sa mga motorista dahil sa inaasahang heavy traffic papuntang Philippine Arena sa Bulacan para sa Manila leg ng LANY concert noong November 7 at 8, 2026.
Pinayuhan ang lahat na i-load na ang kanilang RFID accounts at planuhin nang maaga ang biyahe para hindi ma-stress sa daan. Para sa mga pupunta sa concert, ang recommended exit ay ang NLEX Ciudad de Victoria. Pero kung papunta naman sa Bocaue o Santa Maria, pwedeng dumaan sa mga alternate routes gaya ng Marilao, Bocaue, o Tambubong exits.
Sabi ng NLEX, may mga traffic personnel na naka-deploy sa mga covered areas nila para tumulong sa daloy ng sasakyan. Ang mga Manila shows ng LANY: Soft World Tour ay nasa pagitan ng kanilang performances sa Cebu noong November 6 at November 12.
Kaso, bad news para sa mga taga-South dahil kinansela ang Davao concert na dapat ay gaganapin sa November 14. Ang dahilan? Safety concerns at production issues.
Sana lang ay hindi naging nightmare ang biyahe niyo, kundi puro kanta lang ng LANY ang nasa isip niyo. Kayo, nakarating ba kayo sa venue on time o na-trap sa traffic?