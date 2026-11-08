Silip sa mga passion at interes ng mga Kapuso stars sa labas ng showbiz
Sino ba namang hindi maghahanap ng peace of mind? Ayon sa GMA Entertainment, may kani-kaniyang paraan ang mga Kapuso stars para ipahayag ang sarili sa labas ng entertainment industry.
Ang mga passion at interes na ito ay maaari ring maging uri ng therapy. Ang paggawa ng mga bagay na mahal nila ang paraan para makahanap ng kaligayahan at maipakita ang ibang side ng sarili.
Kahit sanay na sila sa spotlight, may mga passion, interes at maliliit na bagay silang nagbibigay ng mas makabuluhang buhay. Makikita ang mga Kapuso stars na ito sa kanilang element sa gallery ng GMA Entertainment.
Kayo, ano ba ang go-to hobby niyo kapag stressed na sa work o school?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.