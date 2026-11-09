Award season 2026, parang rush hour sa October
Parang pinagkasya na lang sa isang buwan ang buong awards season para sa mga pelikula nitong 2026. Nitong nakaraang October kasi, sunod-sunod ang ganap na parang rush hour sa dami ng ceremonies.
Ginanap ang Gawad Urian noong 8 October. Sumunod ang FAMAS night noong 27 October na ginanap sa Manila Hotel. Sa gitna ng dalawang big events na ito, nasingit pa ang Star Awards at iba pang lesser-known awards organizations para kilalanin ang mga achievements sa cinema noong nakaraang taon.
Let's be honest, medyo nakakaloka 'yung scheduling. Isipin mo, isang buwan lang ang lahat ng ito.
Kayo, feeling niyo ba mas okay 'yung ganito ka-compact o mas gusto niyo 'yung spread out para may time pang mag-inhale at exhale ang mga stars?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.