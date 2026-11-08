Anne Curtis, proud na proud sa singing recital ng daughter na si Dahlia
Grabe ang pride ni Anne Curtis matapos mapanood ang kanyang anak na si Dahlia Amélie Heussaff sa isang singing recital. Sa Instagram, nag-share ang "It's Showtime" host ng video kung saan Todo-bigay si Dahlia sa pagkanta ng "This Is Me" mula sa musical film na "The Greatest Showman" during an RMA Studio Academy recital.
Kasama ni Anne ang kanyang asawang si Erwan Heussaff para i-cheer ang kanilang unica hija. Sa caption ni Anne, tinawag niya si Dahlia na our little girl with big dreams.
Para kay Anne, perfect na song choice ang kinanta ni Dahlia dahil unti-unti na raw nitong natututunan at niyayakap kung sino siya. Sabi pa ng actress, naging mas special ang moment dahil nakikita niyang nahahanap ni Dahlia ang sariling boses at nagniningning sa sarili nitong paraan.
Seryoso rin ang suporta nina Anne at Erwan sa mga interests ng anak. Nangako sila na sila ang magiging "biggest cheerleaders" ni Dahlia habang tinutuklas nito ang kanyang mga interes.
Looking back, welcomed nina Anne at Erwan si Dahlia noong 2020, matapos silang magpakasal noong 2017. Nagsimula naman sa singing lessons ang bata noong February.
Sa ibang balita, may pasabog din si Anne dahil sasama siya sa symphony concert ng Cup of Joe sa early December.
Nakaka-touch naman talaga kapag nakikita mong nag-grow ang kids sa support ng parents. Sana all may supportive cheerleaders, 'no?