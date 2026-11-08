Andrea Brillantes, nag-open up tungkol sa childhood sacrifices at isyu kay Bea Borres
Humarap si Andrea Brillantes sa GMA Network’s Fast Talk with Boy Abunda para pag-usapan ang mga sacrifices, controversies, at personal struggles na humubog sa kanyang buhay. Mula sa pagiging breadwinner ng pamilya sa murang edad hanggang sa mga batikos ng publiko, naging candid ang actress tungkol sa hirap ng paglaki sa harap ng camera.
Si Andrea Brillantes ay isang Filipina actress na nakilala sa kanyang mga roles bilang lead sa Annaliza at bilang Marga Bartolome sa Kadenang Ginto.
Ang kapalit ng kasikatan
Inamin ni Andrea na marami siyang isinakripisyo dahil nagsimula siya sa showbiz sa napakabatang edad. Para sa kanya, nawala ang kanyang normal na childhood experience at ang kalayaang magkamali habang lumalaki dahil sa mataas na expectations ng mga tao sa kanya kahit bata pa siya. Dahil dito, inamin niya na nakaramdam siya ng resentment at disappointment dahil may mga bagay na hindi niya naranasan.
Masakit din para sa kanya ang makakita ng ibang mga bata na may mga gamit na wala siya. Hindi niya ito mabili para sa sarili noon dahil kailangan niyang unahin ang pagbibigay para sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, masaya siya dahil ang kanyang career ang nag-ahon sa kanyang pamilya mula sa kahirapan, nakapaglakbay siya sa iba't ibang panig ng mundo, at nakapag-inspire ng maraming tao.
Pagharap sa mga bashers at 'bad girl' image
Hindi rin nagpaligaw ng landas si Andrea nang pag-usapan ang mga negatibong opinyon tungkol sa kanya. Aminado siyang hindi siya perfect at nagkakamali rin, pero naniniwala siyang hindi siya ganoon kasama gaya ng ipinapakita ng iba. Natutunan na lang niyang tanggapin at yakapin ang mga bagay na hindi niya kontrolado, lalo na ang fixed opinion ng ibang tao.
Hinamon din niya ang perception ng publiko na isa siyang “bad girl.” Para sa kanya, hindi dapat ang standards ng ibang tao ang magdikta kung paano siya mamuhay. Malinaw ang kanyang stand: hindi niya babaguhin ang sarili niya para lang maging “good girl” sa mata ng iba. Sabi pa niya, kailangan naman talaga na may maging bad girl paminsan-minsan.
Ang isyu kay Bea Borres at mga early memories
Kinuwento rin ni Andrea ang tungkol sa kanyang friendship kay social media personality na si Bea Borres. Tinanong ni Abunda kung bakit niya ni-block si Bea, at ayon sa actress, nagsimula ang lahat sa isang comment niya sa TikTok na hindi niya inakalang kukuha ng ganoon kalaking atensyon. Bagama't ayaw niyang idetalye ang kanilang away, kinumpirma ni Andrea na nagkaroon na sila ng private conversation at may pagmamahal pa rin siya para kay Bea.
Binalikan din ni Andrea ang kanyang mga unang hakbang sa industriya. Naalala niyang sumalang siya sa audition para sa series na Marimar noong siya ay tatlo o apat na taong gulang pa lamang. Sobra raw siyang na-starstruck kay Marian Rivera noong panahong iyon kaya nakalimutan niya ang lahat ng kanyang lines. Nabanggit din niya ang pagganap sa Cielo de Angelina noong siya ay siyam na taong gulang, na siyang unang television show niya sa GMA bago ang Anna Liza.
Sa gitna ng mga taon ng kontrobersya at public criticism, faith ang naging sandigan ni Andrea. Umabot siya sa punto na dahil sa tindi ng negativity, wala na siyang ibang mapagsumbalungan kundi ang sumuko at magtiwala sa Diyos. Para sa kanya, ang pananampalataya ang nagpatatag sa kanya at nagdala sa kanya sa mga panahong pakiramdam niya ay mahina siya.
Let's be honest, mahirap talaga maging child star lalo na't breadwinner ka na, pero slay pa rin ang confidence ni Andrea sa pag-handle ng bashers. Kayo, agree ba kayo na kailangan talaga ng 'bad girl' sa showbiz?