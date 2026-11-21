NCDA, pinuna ang Pinoy Big Brother dahil sa umano'y pangungutya sa mga PWD
Hinihimok ng National Council on Disability Affairs (NCDA) ang management ng Pinoy Big Brother na itaguyod ang mas malawak na disability sensitivity. Ito ay matapos kumalat ang isang viral clip kung saan may mga housemates na umano'y ginagaya ang mga katangian ng pananalita na nauugnay sa mga person with disabilities.
Kahit hindi binanggit ng ahensya ang eksaktong insidente, maraming netizens ang nag-call out kina Mikee Quintos at Cianne Dominguez. Ayon sa mga netizens, umano'y kinutya ng dalawa ang mga PWD sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon.
Ang Pinoy Big Brother ay isang reality competition show sa telebisyon na produced ng ABS-CBN Studios at base sa Dutch franchise na Big Brother.
Panawagan para sa mas mahigpit na standards
Sa isang statement na inilabas noong Biyernes, Nobyembre 20, sinabi ng NCDA na nakipag-ugnayan na sila sa management ng reality show at sa Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB). Layunin nito na itulak ang pagkakaroon ng mas matatag at disability-sensitive na editorial standards sa programa.
Sa pamamagitan ng mga official communication, nagsimula ang Council ng isang constructive dialogue kasama ang MTRCB at ang production team ng show. Gusto nilang palakasin ang responsible editorial judgment para masiguro ang marangal at may respeto na representasyon ng mga persons with disabilities sa mga digital media platforms at telebisyon.
Batayan sa batas at karapatang pantao
Binanggit ng NCDA ang Magna Carta for Persons with Disabilities, kung saan ipinagbabawal ang public ridicule at vilification ng mga PWD, kabilang na ang pangungutya at paggaya sa kanila. Idinagdag din nila ang UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities na nananawagan sa media na ipakita ang mga PWD nang may respeto sa kanilang mga karapatan at dignidad.
Sa kanilang liham sa MTRCB, binanggit din ng NCDA ang Presidential Decree No. 1986. Ayon dito, mandato ng regulatory board na panatilihin ang Filipino cultural values at siguraduhin na socially responsible ang broadcast content na napapanood ng publiko.
Rekomendasyon para sa PBB: Collab 3.0
Para maisakatuparan ang mga legal na commitment na ito sa aktwal na broadcast practice, nagrekomenda ang NCDA na magpatupad ang PBB: Collab 3.0 ng mas mahigpit na editorial review sa mga unscripted footage bago ito ipalabas o i-release online. Iminungkahi rin ng Council na gamitin ng programa ang platform nito—sa pamamagitan ni Big Brother o sa mga structured house activities—upang ituro ang empathy at maging modelo ng respectful communication para sa mga housemates at milyun-milyong viewers.
Nag-offer din ang NCDA na magsagawa ng disability sensitivity training para sa production crew, mga writers, at mga talents ng programa. Isinuhestiyon din nila na magsama ng disability awareness modules sa mga industry self-regulation initiatives na pinamumunuan ng MTRCB.
Binigyang-diin ng NCDA na napakalaki ng impluwensya ng mainstream television sa mga pamilyang Pilipino at sa mga batang audience. Dahil dito, kritikal ang pakikipagtulungan sa media stakeholders para mabura ang mga harmful stereotypes at makabuo ng isang inclusive society.
Pinayuhan din ng Council ang publiko na maging responsible digital citizens. Hiniling nila na itigil na ang pag-share ng mga derogatory clips online at sa halip ay suportahan ang mga media content na nagbibigay-pugay at pumoprotekta sa dignidad ng bawat Pilipino.
Sa ngayon, wala pang tugon ang management ng "PBB" tungkol sa isyung ito. Samantala, naunang ibahagi ng MTRCB na nakatanggap sila ng higit 1,300 complaints kaugnay ng mga kamakailang episode ng nasabing reality show.