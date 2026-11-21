Sunrise on the Reaping: Parang sunset na ba ng Hunger Games franchise?
Sadyang nakaka-disappoint kung iisipin. Ang Sunrise on the Reaping ay sinusubukang ipakita ang pinagmulan ni Haymitch Abernathy, pero imbes na intense, parang nawawala na ang spark ng buong franchise. Let's be honest, hindi tayo convinced sa pagganap ni Joseph Zada bilang batang Haymitch. Kulang ang bigat at complexities na kailangan para mapaniwala tayo kung paano naging bitter na lasingero ang dating down-to-earth na teenager.
Balik-tanaw sa 50th Hunger Games
Sa kwentong ito, makikilala natin si Abernathy bilang isang 16-year-old mula sa District 12 na mahal ng kanyang komunidad. Pero malas niya dahil ipinanganak siya sa mismong reaping day. Dahil 50th anniversary ng games, doble ang tributes na kinuha—48 lahat mula sa bawat district.
Hindi rin normal ang pagpasok niya sa arena. Napunta siya sa Capitol bilang parusa matapos niyang pisikal na pigilan ang girlfriend niyang si Lenore Dove Baird, na ginampanan ni Whitney Peak, para hindi ito mamatay. Sa era na ito, ang games ay minamanipula pa rin ng mga producers gaya ni Plutarch Heavensbee, na ginampanan naman ni Jesse Plemons.
Kasama ni Abernathy sa arena sina Maysilee Donner na ginampanan ni Mckenna Grace, Wyatt Callow na ginampanan ni Ben Wang, at Louella McCoy na ginampanan ni Molly McCann. Habang tumatagal ang movie, mas lalo siyang nahihirapan sa emosyonal na pasanin sa tuwing may namamatay na bata sa kanyang mga bisig.
Ang mga 'Easter Eggs' ng Hollywood
Kahit medyo sablay ang bida, bumawi naman ang supporting cast. Para itong easter egg hunt ng mga current Hollywood hotshots. Shine si Elle Fanning bilang batang Effie Trinket, at may sariling version naman si Kieran Culkin para kay Caesar Flickerman. May mga brief appearances din sina Billy Porter, Iris Apatow, at Maya Hawke para punan ang architecture ng Capitol.
Nagpakita rin sandali sina Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, at Woody Harrelson. Kumpara rito, ang prequel three years ago na The Ballad of Songbird and Snakes, na pinagbidahan ni Tom Blyth bilang President Snow, ang nakakuha ng lowest box office earnings sa buong series at siya lang ang film na walang appearance mula kay Lawrence.
Pagkaubos ng 'Shock Factor'
Nakakapagtaka lang na sa isang franchise na kilala sa pagtalakay ng rebellion, capitalism, at civil war, biglang tinonely-down ang violence sa arena sa newest installment na ito. Baka kasi sa dami ng totoong civilian-led rebellions na nakikita natin sa social media, wala na yung shock-factor ng political violence na nagpa-hype sa Hunger Games 14 years ago.
Ang totoo, nasa crossroads na ang franchise. Na-adapt na lahat ng limang novels ni Suzanne Collins. Siguro mas okay na dito na lang matapos ang lahat, kasi ang mga most compelling characters ay tapos na ang narrative arc. Pero kung itutuloy pa rin ang byahe papuntang Capitol, sana lang ay maging pabor ang odds sa recasting ni Effie Trinket.
Ang Simula ng Lahat
Para sa mga hindi nakakaalala, ang Hunger Games ay nagsimula bilang isang American action-adventure at science fiction film noong 2012. Base ito sa novel ni Suzanne Collins at pinagbidahan nina Jennifer Lawrence at Josh Hutcherson. Noon, naging juggernaut ito ng YA cinema dahil sa pagiging political at violent nito para sa isang PG-13 movie.