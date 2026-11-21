Janice De Belen at Jaya, nagbakbakan sa Family Feud
Nagharap na sa survey board sina Janice De Belen at Jaya noong 20 November 2026 sa Family Feud PH. Hindi lang basta hulaan ang nangyari dahil nag-clash ang Team Fab ni Janice at ang Team Souljas ni Jaya sa isang labanan ng talino at teamwork.
Let's be honest, kahit game show lang ito, ramdam natin ang energy ng dalawang icons na ito habang nagpapagalingan sa harap ng survey board. Siyempre, ang goal ay simple: makuha ang pinakasikat na sagot para maka-advance sa jackpot round.
Kaya kung na-miss niyo ang bakbakan na ito, available na ang full episodes sa GMA Play app at sa GMANetwork.com/GMAPlay.
Sino kaya sa kanila ang mas mabilis makahula ng thoughts ng mga Pinoy?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.