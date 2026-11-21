Michelle Yeoh, bibisitahin ang Pinas para sa ‘Bladerunner 2099’
Confirmed na ng Prime Video na bibisita si Michelle Yeoh sa Pilipinas, ayon sa press release nito noong Biyernes, Nov. 20. Bahagi ito ng promotional tour para sa sci-fi limited series na “Bladerunner 2099” bago ang global premiere nito sa November 25.
Sa kanyang pagbisita, makikipag-meet ang actress sa Philippine and Asia-Pacific media para sa mga exclusive interview. Sasama rin siya sa isang special screening ng kanyang bagong series. Pero chill muna tayo dahil wala pang inilalabas na further details tungkol sa event.
Para sa mga hindi pa updated, ang “Bladerunner 2099” ay set 50 years after the events of the 2017 film “Blade Runner 2049.” Ang kwento ay iikot kay Cora, na ginagampanan ng American actress-model na si Hunter Schafer, na mapipilitang makipagtulungan kay Olwen, ang character naman ni Michelle Yeoh. Ang mission nila? Hunt down ang isang runaway na may mga secret na pwedeng magpabagsak sa future ng fragile Los Angeles.
Siyempre, hindi na bago sa atin ang galing ni Michelle Yeoh. Noong 2023, gumawa siya ng kasaysayan bilang first Asian performer na nanalo ng Academy Award for Best Actress dahil sa kanyang performance sa 2022 movie na “Everything Everywhere All at Once.”
Sino kaya ang mapipili para sa interviews? Sana lang ay hindi puro generic questions ang itanong sa kanya!