K seventh crown? Katrina Anne Johnson, ready na para sa Miss International!
Target ni Katrina Anne Johnson na madagdagan ang koleksyon ng Pilipinas ng pampito na korona sa 64th Miss International pageant na gaganapin sa Japan ngayong Nobyembre.
Sabi ni Katrina, tanggap niya ang bigat ng winning history ng bansa. We're the second best-performing country behind Venezuela, so of course there's a little bit of weight that comes with that history, kwento niya. Pero imbes na ma-stress, ginagawa niya itong motivation para mas galingan pa.
Para sa kanya, ang pressure ay internal lang at hindi galing sa ibang tao. Gusto rin niyang mapatunayan na worthy siya, gaya ng anim na reyna na nauna sa kanya na nagpatunay ng kanilang sarili noong nasa Japan sila. I think it just pushes me to hold myself to a higher standard, dagdag pa niya.
Let's be honest, nakaka-pressure talaga kapag ikaw ang susunod sa isang legendary streak, pero with that mindset, feeling namin kayang-kaya niya 'yan. Manifesting na ang pampitong korona ay uuwi talaga sa Pinas!