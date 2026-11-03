Dalawang notes sa isang boses? Ganito pala ang overtone singing sa iBilib
Sino'ng mag-aakala na kayang mag-produce ng dalawang musical notes nang sabay ng isang boses? 'Yan ang naging highlight sa iBilib noong November 1, 2026, kung saan ginalugad ang mundo ng overtone singing.
Ipinaliwanag sa episode kung paano nailalabas ng mga singers ang mga hidden higher notes gamit lang ang sarili nilang boses. Talagang mind-blowing 'yung skill na 'to, parang may kasama silang backup singer sa loob ng lalamunan nila.
Ang show ay hosted nina Chris Tiu at Shaira Diaz at mapapanood tuwing Linggo, 9:35 AM sa GMA Network. Para sa mga gustong humabol o mapanood ulit ang mga highlights, available ang mga ito sa YouTube at sa GMA Play app, pati na rin sa GMANetwork.com/GMAPlay at Android TVs.
Kaya kung feeling mo ay wala ka nang talent, baka kailangan mo lang i-discover ang overtone singing mo. Ready ka na bang maging human synthesizer?