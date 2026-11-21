Nadine Lustre, nag-drop ng bagong single na 'WYD'
Kasunod ng 'Personal,' 'DONUTS,' at '10yrs,' naglabas na naman ng panibagong kanta ang actress-singer na si Nadine Lustre. Ang titulong 'WYD' ay isang introspective track tungkol sa paghahanap ng takas mula sa emotional struggles gamit ang mga temporary distractions.
Sulat ito mismo ni Nadine kasama ang American singer-songwriter na si Leyla Blue. Ang kanta ay tungkol sa pag-comfort sa sarili sa pamamagitan ng pag-distract sa isip at pagpapanggap na okay lang ang lahat kahit nahihirapan na. Pero sa huli, aminin natin, hindi talaga tayo makakatakas dahil babalik at babalik pa rin ang mga bagay na iniiwasan natin.
May isang part sa kanta na talagang tatagos sa puso: I dance to forget, but I never do. Ramdam na ramdam 'yung lungkot ng pag-iisa sa isang kwartong madilim at may flickering lights, kung saan sinusubukan mong isayaw ang sakit para lang magmukhang fine sa labas. Relate na relate ang mga night owls na mahilig mag-overthink.
Pagdating naman sa tunog, hinaluan ito ng noir-like soundscape mula sa producer na si De’La. Dahil dito, naging brooding at melancholic ang dating ng pop music, na isang malaking pivot mula sa mga nakaraang releases ni Nadine. Bagay na bagay 'yung reverb-drenched vocals niya sa ganitong mood.
Ang 'WYD' ang pang-apat na single na inilabas niya ngayong 2026 sa ilalim ng kanyang independent label, ang Cool Girl Records. Ito rin ang nagsisilbing precursor para sa kanyang bagong era na mas adventurous ang tunog, kasunod ng mga tracks gaya ng 'Personal,' '10yrs,' at ang 'Donuts' na tinulungan ni Apl.de.ap.
Available na ang 'WYD' sa lahat ng digital music platforms worldwide via Cool Girl Records. Ready na ba kayong mag-drama sa kwarto?