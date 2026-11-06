Jose Mari Chan, humble pa rin kahit legend na!
Sino ba namang hindi hahanga? Nakita ang OPM legend na si Jose Mari Chan na personal na nag-handle ng kanyang luggage pagdating sa Las Vegas noong Lunes, Nobyembre 2. Kasama niya ang The Company para sa kanilang “Pinoy na Krismas” tour.
Kahit 81 anyos na, hindi raw kailangan ni Sir Jose Mari ng mga assistant at siya pa mismo ang nakitang nagtulak ng sariling luggage cart sa airport. Lowkey lang pero ramdam ang sipag.
Kung curious kayo kung paano niya napanatili ang ganitong energy, he shared some secrets: regular exercise, kabilang na ang 45-minute morning walk, disiplinadong diet, at ang pagiging active sa trabaho.
Sana all may ganitong level ng discipline at humility. Idolo talaga!
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