Muntik nang hindi matuloy ang 'Los Salvajes Bravos' dahil sa gulo sa Iran
Muntik nang hindi matuloy ang produksyon ng historical drama na ‘Los Salvajes Bravos’ dahil sa lumalalang conflict na kinasasangkutan ng Iran. Naapektuhan nito ang travel plans ng cast at crew na dapat sana ay lilipad na papuntang Spain para mag-shoot.
Ibinunyag ni Father Emmanuel “Nono” Alfonso, SJ, ang executive producer mula sa JesCom Films, ang mga hamong ito sa ginanap na grand media conference ng pelikula. Dito rin ipinagdiwang ng team na isa sila sa walong official entries para sa 2026 Metro Manila Film Festival (MMFF).
Stress sa travel at budget
Kuwento ni Fr. Nono, naghanda na ang team para sa Spain shoot nang lumabas ang balita tungkol sa conflict sa Iran, na nagdulot ng pangamba para sa safety ng international flights. Dahil dito, nagkaroon ng disruptions sa mga travel routes na dumadaan sa Middle East. Hindi lang safety ang naging problema kundi pati ang budget, dahil tumaas ang presyo ng langis sa buong mundo na nagresulta sa mas mahal na airfare at production costs.
Dahil sa bigat ng mga risk at gastos, pinag-isipan pa ng management team kung worth it pa bang ituloy ang overseas shoot. Pero dahil committed ang cast at crew, itinuloy pa rin ang proyekto para maipakita ang isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na hindi masyadong kilala.
Sa sobrang hirap ng project, naalaala ni Fr. Nono na tinanong pa siya ng isang kapwa pari kung bakit siya naghahanap ng batong ipupukpok sa iyong ulo. Pero para sa kanya, misyon ng Jesuit Communications na itama ang mga historical revisionism at misinformation sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan at pagpupugay sa mga Pilipino.
Ang madilim na kwento ng 1887 Philippine Exposition
Sa direksyon ni Paolo Dy, hihimayin ng pelikula ang karanasan ng mga Pilipinong dinala sa Madrid para sa 1887 Philippine Exposition. Imbes na ituring na may dignidad, ginawa silang exhibit sa El Retiro Park kasama ang mga halaman, produkto, at mga hayop mula sa Pilipinas bilang representasyon ng mga “primitive colonial subjects.” Ang insidenteng ito ay umani ng batikos noon mula sa mga Filipino reformists, kabilang na si José Rizal.
Si Romnick Sarmenta ay gaganap bilang Ismael Alzate, isang veteran Igorot na naging leader ng mga indigenous Filipinos. Si Ruru Madrid naman ay gaganap bilang Purganan. Ayon kay Paolo Dy, ang kwento ay tungkol sa mga ordinaryong tao mula sa iba’t ibang bundok at komunidad sa Pilipinas na ni-recruit at dinala sa Madrid nang walang ideya kung ano ang naghihintay sa kanila.
Bukod sa diskriminasyon, tatalakayin din ng movie ang sakripisyo at pag-asa, na ayon sa filmmakers ay katulad ng pinagdaraanan ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa kasalukuyan.
Reunions at challenges sa set
Sabi ni Romnick, thankful siya na nakasali siya sa cast kahit naging challenge ang pag-aadjust sa kanyang busy schedule. Biro pa niya sa media conference kung sigurado ba ang team na kukunin siya. Excited din ang veteran actor na makatrabaho si Ruru sa unang pagkakataon, pati na ang muling makasama sina Michael de Mesa, Christian Vasquez, at Joel Saracho.
Sana raw ay mapanood ito ng mga pamilya, lalo na’t hindi masyadong nababanggit ang partikular na historical episode na ito sa mga eskuwelahan. Para naman kay Ruru, malaking tulong ang pagpasok sa MMFF para mas maraming kabataang Pilipino ang makaalam tungkol sa 1887 exposition. Para sa kanya, ang kasaysayan ay repleksyon ng kung ano ang kinakaharap natin ngayon.
Sadyang naging komplikado ang shoot dahil 60% ng dialogue sa pelikula ay nasa wikang Spanish. Nakipagtulungan din ang produksyon sa mga Spanish actors at kinailangang tiisin ng cast ang lamig ng panahon sa Madrid. Kasama rin sa ensemble sina Andreas Muñoz, Jojit Lorenzo, Arnold Reyes, Elora Españo, Paolo O’Hara, Javier Godino, at Aya Sarmiento.
Isa na naman itong historical project ng JesCom Films, na ang mga nauna nitong produksyon ay kinabibilangan ng Ignacio de Loyola at ang ‘GomBurZa’, na MMFF entry noong 2023. Si Paolo Dy rin ang nag-direct ng Ignacio de Loyola. Layunin ni Fr. Nono na hindi lang basta balikan ang masakit na nakaraan, kundi hikayatin ang mga tao na magmuni-muni kung paano tayo makitungo sa isa’t isa sa kabila ng ating mga pagkakaiba.
Ang ‘Los Salvajes Bravos’ ay papasok sa 2026 Metro Manila Film Festival at ipapalabas sa mga sinehan sa 25 December 2026.
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