Gaano ba kadalas dapat maghugas ng water bottle?
Aminin na natin, lahat tayo may favorite reusable water bottle—maging malaking tumbler man 'yan o yung classic gym bottle. Pero heto ang reality check: malamang hindi natin ito hinuhugasan nang kasing dalas ng dapat.
Nakaka-irita isipin na hindi tayo iinom sa basong ilang araw nang hindi nahugasan, pero yung water bottle natin, refill lang nang refill. Akala natin okay lang kasi tubig lang naman ang laman, pero mali pala. Ang bacteria at molds ay mahilig sa moisture at pwedeng tumubo sa loob nito, na nakakaapekto sa lasa ng tubig at delikado sa health.
Ang ideal talaga ay hugasan ito araw-araw. Pero let's be real, karamihan sa atin ay nakakalimot at nakakaalala lang after two or three days. Kung ganito ka, isama mo na ang paghuhugas ng bottle sa nighttime routine mo. Simple lang ang process: kung dishwasher-safe ang bottle, ilagay lang ito kasama ng mga plato sa gabi para fresh at malinis na ulit pagkagising sa umaga.
Deep cleaning guide
Kung hand-wash naman ang kailangan para talagang malinis, hindi sapat ang simpleng banlaw lang sa tubig. Unang step, kailangang i-disassemble ang lahat: tanggalin ang caps, removable mouthpieces, straws, at lahat ng silicone gaskets na pumipigil sa leaks.
Sabon at mainit na tubig gamit ang malinis na sponge para sa labas, at dapat gumamit ng mahabang bottle brush para sa loob. Focus din sa mga hidden spots gaya ng mga singit sa cap at sa loob ng straw gamit ang manipis na brush para matanggal ang naipong dumi.
Ang pinaka-critical na step ay ang pagpapatuyo. Huwag na huwag isasara o ibabalik ang assemble ng bottle kung hindi pa totally dry ang lahat ng parts nito.
Kailan mo huling hinalukay ang mga rubber seal ng tumbler mo?