Miss Q&A sa It's Showtime, naghatid ng tawa at kulitan
Giyera agad sa tawaan ang bumungad sa pagbubukas ng 'Miss Q&A' sa It's Showtime noong November 3, 2026. Hindi na hinintay ang formal start ng segment para magpasikat at magpatawa ang mga hosts.
Kuhang-kuha ang atensyon ng mga manonood sa mga nakakaaliw na pakulo nina Vice Ganda, Jhong Hilario, at Brent Manalo. Let's be honest, basta ang tatlong 'yan ang magkakasama, asahan mong walang tigil ang kulitan at siguradong solve ang lunch break ng Madlang Kapuso.
Ang It's Showtime ay pinangungunahan nina Vice Ganda at ng mga hosts na sina Anne Curtis, Vhong Navarro, Karylle, Amy Perez, Kim Chui, Jugs & Teddy, MC & Lassy, Ogie Alcasid, Darren, Jackie, Cianne, Ryan Bang, at Ion Perez.
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