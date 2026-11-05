Lovi Poe, proud na proud sa pagiging momma; pasalamat naman kay Monty Blencowe
Para kay Lovi Poe, ang pagiging isang ina ang pinakamagandang pangyayari sa buhay niya. Simula noong ipinanganak niya si Baby Sloane noong October last year, higit na tumaas ang paghanga at respeto niya sa mga kapwa niya ina. Para sa kanya, it's the best feeling in the world, at kahit hirap siyang i-articulate, ramdam na ramdam ang saya.
Sabi ni Lovi, ramdam na ramdam niya ang pagiging multi-tasking dahil kailangang pagsabayin ang pagiging ina, asawa, aktres, at entrepreneur. Marami raw siyang kailangang i-juggle sa buhay, pero grateful siya dahil may mga tamang tao sa paligid niya kaya nagagawa niya ang lahat ng ito.
Lovi Poe ay isang Filipino actress at anak ng action star na si Fernando Poe Jr.
Hindi laging 'Instagrammable' ang buhay
Kahit mukhang perfect ang buhay ni Lovi sa social media feeds, inamin niya na hindi siya gumigising nang ganoon ka-perfect araw-araw. Aminado siya na completely changed na ang takbo ng buhay niya at okay lang iyon. Kagaya ng maraming ina, nakararanas din siya ng mga struggles, kaya naman mas ramdam niya ngayon ang empathy at appreciation para sa lahat ng mga nanay sa ibang level talaga.
Binalikang-tanaw din ni Lovi ang unang beses na nakita niya si Baby Sloane. Para sa kanya, weird yung moment dahil bigla na lang nag-kick in ang instinct niya at ang unang pumasok sa isip niya ay kung dapat na ba niyang pakainin ang baby. Marami raw siyang questions noon, pero biglang nag-bloom ang anak sa kanya out of nowhere. Hindi raw niya ma-explain ang pagmamahal para sa kanyang anak dahil iba raw itong klase ng love at feeling niya ay blessed siya na binigyan ng ganitong buhay.
Bagong priorities at pagbalik sa trabaho
Maraming nabago sa buhay ni Lovi mula nang maging ina, lalo na ang kanyang priorities. Ibang-iba na raw ang perspective niya sa buhay at mas naging intentional siya ngayon. Sabi niya, hindi na lang sarili niya ang iniintindi niya at handa na siyang mag-sacrifice ng oras para sa anak.
Sa usaping showbiz, hindi naman nagpahinga nang matagal ang aktres. Balik-trabaho agad si Lovi ilang buwan pa lang matapos manganak. Isang halimbawa nito ay ang pag-shoot niya ng movie na Ignition kasama si Maisie Williams nang four months postpartum pa lang siya. Bukod dito, may kinuha rin siyang TV series na ia-announce pa lang niya soon, pati na rin ang iba pang mga movies.
Ang role ni Monty Blencowe sa 'village' ni Lovi
Lalong lumalim at tumatag ang pagsasama nina Lovi at ng asawang si Monty Blencowe simula nang dumating si Baby Sloane. Para sa aktres, mas naging malalim ang kanilang understanding at respeto sa isa't isa. Napansin din niya na may pressure hindi lang sa pagiging ina, kundi maging sa pagiging tatay, kaya mas lalong naging appreciated niya ang asawa sa mga pagbabagong ito.
Malaking tulong daw ang pagkakaroon ng maunawain, supportive, at mapagmahal na asawa. Bagama't may mga taong nag-aayos sa kanya para maging glammed up sa trabaho, hindi raw iyon ang nakikita sa daily basis. Para kay Lovi, kailangan ng 'village' para mapanatili ang itsura niya ngayon dahil super hands-on siya bilang ina. Sinisikap niyang alagaan ang sarili at bigyan ng oras ang kanyang sarili, isang bagay na hinihikayat din niya sa lahat.
Para kay Lovi, ang 'me time' ay hindi choice para sa lahat kundi nangangailangan ng kooperasyon ng asawa at mga kasama sa bahay. Hinimok niya ang mga tao na tulungan ang mga ina at asawa para maramdaman nila na sila pa rin ang kanilang sarili. Ang simpleng pagbibigay ng space at oras para ma-replenish ang kanilang souls ay napaka-importante, at swerte siya dahil may asawa siyang tumutulong sa kanya sa lahat ng ito.
Sana lahat ng asawa ay kasing-supportive ni Monty, 'no? Kayo, paano niyo binibigyan ng 'me time' ang mga special women sa buhay niyo?