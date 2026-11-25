Michelle Yeoh, nakipag-bonding sa mga Pinoy stars sa 'Blade Runner 2099' screening
Dumalo ang Hollywood star na si Michelle Yeoh sa special screening ng 'Blade Runner 2099' sa Manila. Sa event, hindi napigilang magpasalamat ang actress sa suporta at mainit na pagtanggap ng mga Filipino fans.
Salamat po. Thank you for such an incredibly warm welcome. It's been a long time since I'd been back to Manila. But I wish I've been back here earlier because I'm coming back again and again, ani Yeoh.
Siyempre, hindi papahuli ang ating local celebrities na sumugod para makipag-picture at makipag-meet sa legend. Kabilang sa mga nakipag-bonding sa kanya sina Barbie Forteza at Dennis Trillo. Sabi pa ni Donna Cariaga sa caption ng kanyang photo, In the presence of greatness.
Nandoon din sina Jodi Sta. Maria, Denise Laurel, at Angel Aquino para bumati kay Yeoh. Ang host naman ng screening ay walang iba kundi si Iza Calzado. Spotted din sa event ang internet sensation na si Sassa Gurl.
Imagine, kung ako 'yung nandoon, baka himatayin na ako sa kilig habang kukuha ng photo! Kayo, sino sa mga celebrity na 'to ang gusto niyo ring makasama sa isang screening?