Jodi Sta. Maria at Iwa Moto, deadma sa mga nagsasabing 'weird' ang blended family nila
Deadma lang sina Jodi Sta. Maria at Iwa Moto sa mga taong tingin ay kakaiba o "weird" ang setup ng kanilang blended family. Para sa dalawang aktres, ang pinaka-importante ay maayos ang pagsasama nila at gumagana ang arrangement nila para sa kanilang pamilya.
Naharap ang dalawa sa media noong Lunes, Nobyembre 24, para pag-usapan ang kanilang friendship at parenting styles. Ito ay kasabay ng paglabas nila bilang blended family sa 2026 holiday cover ng Smart Parenting magazine.
Ang unconventional setup nila
Inamin ni Jodi na alam niyang may mga taong maaaring maghanap ng kakaiba sa sitwasyon nila, lalo na dahil sa relasyon nila kay Pampi Lacson. Ayon sa aktres, nakakakuha pa rin sila ng mga ganitong comments, pero okay lang iyon dahil ito ang nagwo-work para sa pamilya nila.
Para kay Jodi, ang mahalaga ay maayos ang lagay nila ni Aileen (Iwa Moto), ni Pampi, at ng mga bata, pati na ang iba pang mahahalagang tao sa buhay nila.
Kinuwento naman ni Iwa na tinawagan niya agad si Jodi matapos ang proposal ni Pampi dahil itinuturing na niya ang aktres bilang bahagi ng kanyang pamilya. Nagbiro pa si Iwa na baka maputol ang friendship nila kung hindi niya aayayain si Jodi na maging bahagi ng kanyang bridal entourage sa nalalapit na kasal nila ni Pampi.
Sa panig ni Jodi, masaya siya nang sabihan siya ni Iwa na gusto siyang maging isa sa mga bridesmaids. Nagbiro pa ang "Lavender Fields" actress na baka mag-amok siya kung guest lang siya at hindi kasama sa entourage, pero seryoso siyang masaya para sa couple.
Dagdag pa ni Iwa, matagal na nilang nalampasan ang anumang "awkward phase" dahil 13 years na silang magkaibigan at lalong tumitibay ang bond nila taon-taon. Binigyang-diin din niya na bawat pamilya ay may kanya-kanyang trip at dynamics, kaya pakiusap niya na huwag basagan ng trip ang setup nila. Giit niya, masaya sila at wala silang tinatapakang tao.
Paano nila pinapatakbo ang parenting
Kahit magkaiba sila ng approach sa pagpapalaki ng anak, naniniwala sina Jodi at Iwa na komunikasyon at mutual respect ang susi para mapanatili ang harmony sa kanilang relasyon.
Ipinaliwanag ni Jodi na kailangang pag-usapan nang maayos ang mga desisyon pagdating kay Thirdy dahil may dalawang households ang kanilang blended family.
Gayunpaman, malinaw ang boundary ni Jodi. Sinabi niya na "hands off" siya at hindi siya nakikialam kung paano palakihin nina Iwa at Pampi ang dalawa nilang mga anak. Ang mga bagay lang na may kinalaman kay Thirdy ang kailangan nilang pag-usapan at pagkasunduan.
Sa kabilang banda, inamin ni Iwa na mas strict siya pagdating sa parenting style kumpara kay Jodi. Pero sinisiguro niya na hindi niya natatapakan ang pagiging nanay ni Jodi. Para sa kanya, dapat laging nandoon ang respeto.
Kaya naman, sinusunod ni Iwa ang panuntunan na kumonsulta muna kay Jodi sa bawat desisyong gagawin niya kapag kasama niya si Thirdy. Ayon kay Iwa, anak ni Jodi si Thirdy kaya siya pa rin ang mommy at may huling say. Respeto sa isa't isa ang dahilan kung bakit sa palagay niya ay nagwo-work ang setup nila.
Sino ba naman ang hindi magiging happy kung ganito ka-healthy ang boundaries at friendship? Sana all na lang talaga!