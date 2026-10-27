Apoy sa Dugo, paparating na sa Netflix Philippines
Get ready dahil sa November 2, 2026, mapapanood na sa Netflix Philippines ang drama series na "Apoy sa Dugo" mula sa GMA Network. Kung mahilig kayo sa plot na nagsisimula sa love story pero nauuwi sa obsession at betrayal, para sa inyo 'to.
Ang kwento ay iikot kina Marco at Vanessa, isang loving couple na akala nila ay perfect na ang buhay. Pero everything changes nang dumating si Angel, ang long-lost half-sister ni Vanessa. Imbes na happy reunion, ang longing ni Angel for love and family ay magiging mitsa ng obsession niya para makuha si Vanessa para sa sarili niya lang.
Siyempre, hindi naman papayag si Vanessa na basta-basta na lang. Kapag nalaman na niya ang lahat ng mga terrible things na ginawa ni Angel, doon na papasok ang heated sibling rivalry na siguradong magpapabilis ng tibok ng puso niyo. Let's be honest, sino ba namang hindi mahuhulog sa ganyang level ng drama?
Pinagbibidahan ito ng Sparkle artists na sina Derrick Monasterio bilang Marco, Ashley Ortega bilang Angel, at Elle Villanueva bilang Vanessa. Hindi rin papahuli sa acting ang mga actors na sina Ricardo Cepeda, Thea Tolentino, at Pinky Amador, kasama ang mga promising Sparkle artists na sina Patricia Coma at Larkin Castor.
Kasama ang "Apoy sa Dugo" sa koleksyon ng mga titles mula sa GMA na dadating sa Netflix Philippines. Ibig sabihin, marami pa tayong dapat abangan na Kapuso stories at entertainment na i-stream sa platform soon.
Kaya i-ready na ang inyong mga snacks at tissue, dahil mukhang mabigat ang emotional ride na ito. Ready na ba kayong mapuno ng galit at awa sa bawat episode?