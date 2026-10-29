Mga fans ni Vince Maristela, nagwawala sa kilig!
Grabe na talaga ang energy ng mga fans ni Vince Maristela! Sa episode ng TRGGRD, hinihikayat ang mga fans na kumalma dahil tila hindi nila mapigilan ang pagtili.
Let's be honest, gets naman nating lahat na pogi talaga ang actor, pero pero ang paalala: ikalma lang ang sarili.
Kayo, kaya niyo pa bang mag-chill o kasama na rin kayo sa mga nag-hyper-ventilate sa sobrang visuals?
May impormasyon mula sa mga pampublikong mapagkukunan, Wikipedia, YouTube, Instagram at TikTok.