Maricel Soriano at Maris Racal, nag-tie bilang Movie Actress of the Year sa PMPC Star Awards
Nagkaroon ng tie sa Movie Actress of the Year category sa 42nd Star Awards for Movies na ginanap noong October 25, 2026, sa Winford Resort and Casino Manila. Parehong nanalo ang Diamond Star na si Maricel Soriano at ang actress na si Maris Racal dahil sa kanilang mga performance sa Meet Greet Bye at Sunshine.
Sino ba naman ang hindi gaganahan sa ganitong result? Nakakatuwang makita na nagtagpo ang brilliance ng isang established icon at ang pag-angat ng isang young talent sa iisang award. Literal na bridging the gap ang nangyari rito, showing that great acting knows no age limit.
Mga Legend sa Hall of Fame at Lifetime Achievement
Siyempre, hindi mawawala ang mga royalty ng Philippine cinema. Isang historic moment ang nangyari para kay Vilma Santos-Recto dahil opisyal na siyang pumasok sa Hall of Fame para sa Movie Actress of the Year. Hindi biro ang achievement na ito dahil naka-accumulate siya ng more than 10 victories sa category na ito, kaya siya ang naging first actress na makatanggap ng distinction na ito.
Hindi rin naiwan ang pagkilala sa mga nag-iwan ng marka sa industriya. Binigyan sina Megastar Sharon Cuneta at veteran actor Rez Cortez ng Nora Aunor Ulirang Artista Lifetime Achievement Award. Sobrang meaningful ng award na ito dahil dala nito ang pangalan ng late Superstar na si Nora Aunor, na hanggang ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga Filipino performers.
Sa technical side naman, hindi rin nagpahuli ang mga master. Pumasok sa Hall of Fame bilang Movie Screenwriter of the Year ang acclaimed screenwriter na si Ricky Lee dahil sa kanyang body of work. Kasama rin sa Hall of Fame ang veteran sound engineer na si Albert Michael Idioma. Samantala, nakatanggap naman ng Ulirang Alagad ng Pelikula sa Likod ng Kamera Lifetime Achievement Award si Alex Muhlach para sa kanyang mga kontribusyon behind the camera.
Ang mga Panalo sa Competitive Categories
Pagdating naman sa mga main categories, ang I'mPerfect ng Nathan Studios ang humakot ng pinaka-coveted na Movie of the Year award. Isang malaking win ito para sa production company para lalong mapalakas ang presence nila sa local film industry.
May kanya-kanyang moment din ang mga rising stars. Namayagpag si JM Ibarra na nanalo bilang New Movie Actor of the Year para sa pelikulang Boy Kana!. Hindi lang 'yan, dahil na-share pa niya ang Movie Loveteam of the Year recognition kasama si Sofia Smith. Perfect timing talaga para sa kanilang career growth.
Para naman sa mga hit-maker at crowd favorites, kinilala sina Vice Ganda at Nadine Lustre bilang Takilya King at Queen. Siyempre, expected ito dahil sa tindi ng box-office appeal nila at sa dami ng moviegoers na sumusuporta sa kanila.
Pagkilala sa Independent Cinema
Hindi rin nakalimutan ang indie side ng filmmaking. Nanalo si Dustin Celestino bilang Indie Movie Screenwriter of the Year para sa kanyang gawa na Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan. Mahalaga ang ganitong recognition para maipakita na may space at value ang independent storytelling sa gitna ng mga mainstream hits.
Sa huli, ang buong ceremony ay naging patunay na patuloy ang evolution ng Philippine cinema. Mula sa mga veteran artists at legendary figures hanggang sa mga emerging stars, commercial entertainers, at indie filmmakers, lahat sila ay may ambag sa creative legacy ng bansa. Ang 42nd PMPC Star Awards for Movies ay hindi lang basta tungkol sa trophies, kundi pagdiriwang ng talent, dedication, at artistic excellence.
Sino kaya sa mga nanalo ang magiging next big thing sa cinema next year?