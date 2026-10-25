Gabbi Garcia, nagbalik na bilang host ng PBB Collab 3.0
Bumalik na ang paborito nating Kapuso It Girl ni Kuya na si Gabbi Garcia bilang host para sa Pinoy Big Brother (PBB) Collab 3.0. Para sa opening night noong Sabado, 24 October 2026, talaga namang nag-slay ang actress sa kanyang custom gold Filipiniana dress mula kay AJ Javier.
Sa kanyang Instagram, hindi na itinago ni Gabbi ang excitement at nag-caption pa ng MAGANDANG GABBI is back!!! Grabe rin ang energy niya dahil hindi raw siya makapaniwala na nasa third PBB Collab season na sila, kaya naman super happy siya na makabalik sa show.
Siyempre, hindi lang si Gabbi ang bida dahil kasama rin niya sa mga photos ang fellow hosts na sina Bianca Gonzalez, Robi Domingo, Melai Cantiveros, at Alexa Ilacad. May bago ring addition sa grupo, walang iba kundi si Michael Sager.
Kung gusto niyo pang makita ang mga ganap sa Bahay ni Kuya, mapapanood ang PBB Collab 3.0 sa GMA at Kapuso Stream. Lunes hanggang Biyernes ito sa ganap na 9:35 p.m., Sabado ng 6:15 p.m., at Linggo ng 4:55 p.m.
Sino kaya sa mga bagong housemates ang magiging favorite natin ngayong season?