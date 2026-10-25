Alden Richards, pinatunayan na 'good person' siya sa gitna ng mga chismis
Sabi nga nila, let the results speak for themselves. Sa gitna ng mga usap-usapan sa social media tungkol sa kanyang mga big-ticket purchases at personal living arrangements, hindi nanatiling tahimik si Alden Richards.
Sa opening address niya sa “Hero for All” awards night—isang event na nagbibigay-pugay sa mga ordinaryong Pilipino—nagbigay ang actor ng isang firm statement tungkol sa kanyang self-worth. Diretsahang sinabi ni Alden na kahit tawagin pa siyang mayabang, proud siya na alam niyang mabuti siyang tao at walang sinuman ang makakaagaw noon mula sa kanya.
Integrity over noise
Hiningi rin ni Alden sa mga honorees ng gabi na maging proud sila sa sarili nilang integridad at huwag matakot sa husga ng iba. Nagbigay siya ng mensahe tungkol sa pagkilala sa sariling halaga at pagkapit sa personal na katotohanan sa kabila ng ingay.
Naniniwala rin ang Code Grey star sa konsepto ng manifestation at cause-and-effect. Paalala niya sa lahat na ang bawat kilos, mabuti man o masama, ay bumabalik din sa gumawa. Ayon sa kanya, kung palaging mabuti ang ginagawa mo, mabuti rin ang babalik sa iyo dahil nakukuha raw natin ang deserve natin sa buhay.
Genuine intentions
Binigyang-diin din ni Alden na ang paggawa ng tama ay hindi dapat nakadepende sa papuri o transactional motives. Nilinaw niya na hindi siya gumagawa ng mabuti dahil lang may inaasahan siyang kapalit, kundi dahil ito ang tama.
Payo niya, gumawa ng mabuti nang walang inaasahang kapalit, dahil sa isang paraan o iba pa ay babalik din ito sa iyo. Pero babala niya, kung masama ang gagawin mo, alam na natin kung ano ang mangyayari.
Kumbaga, clear as crystal ang message ni Alden: focus lang sa pagiging clean hands at hayaang ang universe na ang bahalang mag-settle ng score.