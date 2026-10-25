Fidel, magsisimula na ang panunuyo kay Klay!
Finally! Hindi na tayo maghihintay pa dahil magsisimula na ang panunuyo ni Fidel, na ginagampanan ni David Licauco, kay Klay na pinalalabas naman ni Barbie Forteza. Ito ang laman ng teaser ng Episode 60.
Let's be honest, ito na ang moment na hinihintay nating lahat. Sana naman ay hindi tayo biguin ng script at talagang mapatunayan ni Fidel ang effort niya para makuha ang loob ni Klay.
Para sa mga hindi pa nakakaalam, mapapanood ang Maria Clara at Ibarra mula Lunes hanggang Biyernes, 4:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Kung gusto niyo namang mag-binge watch o mapanood on the go, available din ito sa GMA Play app sa Apple App Store at Google Play, pati na rin sa GMANetwork.com/GMAPlay at sa mga Android TV.
Sana lang ay hindi masyadong matagal ang panunuyo na ito, kundi baka ma-stress lang tayo sa kakahintay. Handa na ba ang mga puso niyo for the kilig?