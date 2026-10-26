K-pop? No, Kapuso pop! Ang mga bagong kanta ng Sparkle stars ngayong 2026
Grabe ang productivity ng mga Kapuso stars ngayong 2026! Unahin na natin si Julie Anne San Jose na nagpakawala ng "Saglit Lang" noong July, na inspired daw ng pagmamahal niya kay Rayver Cruz. Hindi lang 'yan, dahil nauna na rin noong March ang heartfelt song niyang "Kung Ikaw ay Bibitaw" na siya mismo ang sumulat at nag-compose.
Pagdating naman sa mga album, bumalik si Jennylyn Mercado noong August kasama ang 'JEN' Deluxe. Eight tracks ito na kwento raw ng pag-ibig, at may kasama pang dalawang bagong kanta.
Sino namang mag-aakala na music era na rin ni Will Ashley? Noong September, nilabas niya ang debut album na 'Liham' na may eight tracks, kasama ang first single niyang "Paborito." Para sa fans daw ang handog niyang album.
Hindi rin nagpatalo ang mga co-stars niya sa 'Delivery Boi.' Si Mika Salamanca, na social media influencer at TV personality, ay nag-debut ng six-track EP na 'Mahika' noong May. Anim ang kantang laman ng EP.
Mga debut at viral hits
Para sa mga mahilig sa hugot, may "Laro" si Sanya Lopez noong August. Pagkatapos ng viral hit niyang "Hot Maria Clara," tinalakay naman niya sa bagong kanta ang tungkol sa mga situationships at pag-ibig na walang happy ending. Ouch!
Si Jillian Ward naman ay nagpakitang-gilas sa pop scene. Noong March, nilabas niya ang isang pop song na co-wrote niya, at sinundan ito ng isa pang self-written song noong July.
May mga debut singles din tayo: si Princess Aliyah, na 4th Big Placer ng 'Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition' 2.0, ay naglabas ng "Amba" noong June. OST pa ito ng series na 'You're My Favorite Song.' Si Mitzi Josh naman ay nag-release ng pop ballad noong March tungkol sa isang babaeng nagmahal ng lalaking heartbroken pa.
Siyempre, hindi mawawala si Heath Jornales na naglabas ng self-titled debut EP noong July na may six tracks, kasama ang kanyang debut single. At para sa huling hirit, si Lee Victor ay nag-release ng first single na "Nagkakahiyaan" noong January 23. Co-wrote din niya ang lyrics nito tungkol sa kilig ng mutual attraction at unspoken feelings.
Sino sa mga songs na 'to ang naka-loop sa playlist niyo?