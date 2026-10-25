Inka Magnaye, naging vulnerable tungkol sa hirap ng freelancing
Inamin ni Inka Magnaye sa isang Facebook post na dumaan siya sa matinding hamon sa kanyang career nitong nakaraang taon. Dahil sa gulo ng mga pangyayari, maraming work opportunities ang nawala sa kanya, na nakaapekto hindi lang sa kanyang propesyon kundi pati na rin sa kanyang personal na buhay.
Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Inka na I’m going to get vulnerable, guys, habang ibinabahagi na marami siyang nawalang trabaho at pati na rin ang bahagi ng kanyang sarili dahil sa chaos. Para sa kanya, naging test of faith ito, at sinabi niyang alam ito ng mga freelancers na may senior na magulang.
Ang importance ng ipon at pananalig
Isang malaking factor kung bakit nakayanan ni Inka ang panahong ito ay ang pagiging financially disciplined. Dahil nagawa niyang mag-save ng pera, mayroon siyang nasandigan noong naging scarce ang mga projects at hindi na predictable ang kanyang income.
Bukod sa pera, naging sandigan din niya ang panalangin. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit siyang nagdarasal na bigyan siya ng pagkakataong makatrabaho ang mga tao at brands na kapareho niya ng values at sumusuporta sa mga causes na malapit sa kanyang puso.
Pagbangon at bagong pananaw sa trabaho
Sa ngayon, unti-unti nang bumabalik ang mga projects para kay Inka. Ang mga collaborations na ito ay sa mga brands na nagpo-promote ng health and fitness, animal welfare, mental health awareness, at mga products na personal niya talagang ginagamit.
Dahil sa naranasan niyang stress noong walang pumapasok na work, nagbago ang tingin ni Inka sa kanyang propesyon. Dati, nakakaramdam siya ng exhaustion at burnout sa paggawa ng content, pero ngayon ay mas malalim na ang appreciation niya sa pagkakaroon ng trabaho. Sabi niya, I’d rather be tired from work than be tired from worrying about whether work is coming in.
Naniniwala siya na kailangan minsan na may mawala sa atin para mas matutunan nating pahalagahan ang mga bagay-bagay. Sa huli, nagpasalamat pa siya sa mga aral na iniwan ng mahirap na karanasang ito sa pamamagitan ng pagsasabing, Thank you for making me tired, Lord.
Kilala si Inka Magnaye bilang voice actor para sa iba't ibang sikat na negosyo sa Pilipinas. Lumawak din ang kanyang career nang pasukin ang pag-arte at naging bahagi ng mga programa ng ABS-CBN.