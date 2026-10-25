Raymond Lauchengco, magtitipon ng OPM icons para sa 'We Built This City' concert
Magtitipon ang mga pinakakilalang performers ng bansa sa isang special concert na pinamumunuan ni Raymond Lauchengco. Ang event na pinamagatang 'We Built This City' ay sadyang inilaan para sa Generation X upang balikan ang musika at spirit ng 1980s.
Nakatakda ang concert walong araw bago ang kaarawan ni Raymond. Hindi lang ito basta nostalgic reunion kundi isang selebrasyon para sa henerasyong dumaan sa makulay na pop culture ng 1980s at kalauna'y humarap sa mga hamon ng pagtatrabaho, pag-aasawa, pagiging magulang, at pagtanda.
Para sa mga 'Responsible Adults'
Para kay Raymond, na ang mga kanta ay naging soundtrack ng kabataang Pilipino noong dekada 1980, pagkakataon ito para kilalanin ang mga nagawa ng kanyang mga kasabayan. Naniniwala siya na marami ang dapat ipagdiwang sa kanilang henerasyon dahil nakabuo sila ng mga career, nagpalaki ng pamilya, at natuto mula sa mga pagkakamali habang unti-unting inaayos ang buhay.
Sabi ni Raymond, We did well. Not perfectly, but steadily, quietly, over time. I think we’ve earned ourselves a really good night out!
Bagama't Gen X ang inspirasyon ng production, open ang concert para sa lahat—mula sa mga millennials, Gen Z, Gen Alpha, hanggang sa mga baby boomers na mahilig sa timeless hits at live entertainment. Para sa singer-actor, ang musika ay nananatiling tulay na nagkokonekta sa mga tao anuman ang kanilang edad.
Ang Dream Concert ni Raymond
Sabi ni Raymond, ito na ang kanyang dream concert kung saan gusto niyang magsama-sama ang mga magkakaibigan para makinig sa mga paboritong kanta at mag-enjoy. Binigyang-diin niya na matagal na silang naging responsible adults kaya deserve lang na magsaya sa loob ng isang gabi.
Kasama sa excitement ng gabi ang pagsali ng apat na artists na nakatulong sa paghubog ng Philippine entertainment industry sa loob ng iba't ibang dekada. Ayon kay Raymond, hinangaan niya at na-enjoy niyang makatrabaho ang mga ito sa loob ng maraming taon at may dalang espesyal na kontribusyon ang bawat isa sa show.
Pagdating sa repertoire, hihukayin ang energy ng 1980s gamit ang mga pamilyar na anthems, international Top 40 favorites, mga kanta mula sa Broadway, at ang mga signature OPM hits ni Raymond. Para mas maging immersive, may specially designed digital cityscape na magsisilbing visual representation ng journey ng henerasyon sa pamamagitan ng musika, memories, at milestones.
Ang Team sa Likod ng Production
Ang ambisyosong production na ito ay nasa ilalim ng Global Resource Creative Exchange (GRCX), na pinamumunuan ng entertainment industry veteran na si Girlie Rodis.
Kabilang sa creative team ang director na si Menchu Lauchengco-Yulo, musical director na si Marvin Querido, at ang mga production managers na sina Arlene Austria at Dodie Crisostomo. Para naman sa wardrobe, ang fashion designer na si JC Buendia ang hahawak, habang ang J/Monis Salon naman ang bahala sa grooming ng mga performers.
Sa huli, hangad ni Raymond na umuwi ang mga manonood na may pagpapahalaga hindi lang sa kanilang kabataan kundi pati na rin sa lahat ng kanilang narating mula noon. Paalala niya, kahit hindi na sila ang mga bata na nakilala noon, nananatili pa rin ang mga batang iyon sa loob nila at layunin ng show na palitawin sila para sumabay sa kanta at sayaw dahil may mga magandang buhay na sila ngayon na dapat ipagdiwang.
Si Raymond Lauchengco ay isang Filipino actor, artist, at singer na may background sa musical theater. Nagsimula ang kanyang career sa showbusiness noong siya ay 12 taong gulang pa lamang nang gumanap siya bilang Louis, ang anak ni Anna, sa Repertory Philippines staging ng The King and I.