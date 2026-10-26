Leidenfrost Effect, hinalawkan sa iBilib
Tinuro sa iBilib noong 25 October 2026 kung paano nangyayari ang Leidenfrost Effect. Ipinaliwanag sa show na ang mga water droplets ay gumagalaw sa surface dahil sa layer ng vapor na nabubuo sa ilalim nito.
Kumbaga, may insulating vapor layer na pumipigil sa liquid na kumulo agad kapag sobrang init ng surface na kinatapat nito. Dahil sa repulsive force na ito, nag-ho-hover lang ang droplet imbes na direktang dumikit sa mainit na bagay.
Para sa mga gustong matuto ng ganitong mga weird facts, mapapanood ang iBilib tuwing Linggo, 9:35 AM sa GMA Network. Ang show ay hosted nina Chris Tiu at Shaira Diaz. Pwede rin i-check ang mga highlights nito sa YouTube o panoorin ang full episodes sa GMA Play app, GMANetwork.com/GMAPlay, at Android TVs.
Sana all ganoon lang kadaling umiwas sa pressure, parang water droplets lang!