Marian Rivera, nilinaw na ang 'padlock' issue: Urban legend lang ba talaga?
Hindi na pinatagal ni Marian Rivera ang mystery at diretsahang sinabi na hindi talaga nangyari ang viral rumor tungkol sa pag-padlock niya sa isang tao sa loob ng kwarto. Sa kanyang pagbisita sa bagong season ng 'Gandang Gabi Vice', tinanong siya ni Vice Ganda kung totoo ba ang urban legend na ito.
Kinuwestiyon ni Marian ang logic ng chismis, dahil paano raw magagawa iyon kung nasa loob ang lock? Ibig sabihin, silang dalawa ang nag-lock. Para sa actress, naniniwala lang ang mga tao sa kung ano ang gusto nilang paniwalaan, kaya hindi na niya ito hinarap noon.
Bago ang seryosong usapan, naki-join muna si Marian sa isang comedy skit kung saan nahuli niya ang asawang si Dingdong Dantes (na ginampanan ni Vince Maristela) na humahalik sa co-star na si Verna Joy Periwinkle kahit cut na ang scene. Sa skit, kinaladkad ni Vice Ganda si Verna palabas at ni-lock ni Marian ang pinto gamit ang padlock.
Kahit hindi totoo ang incident, sinabi ni Marian na may mga nangyari noon sa pagitan nila ng taong ito. Naalaala niya na noong 2014, nang mag-guest ang nasabing tao sa 'Marian show', nagkaayos sila behind the scenes. Nag-sorry raw ito sa kanya, kaya alam na nito na may mga nangyari na hindi naman talaga nangyari.
Sabi ni Marian, masaya siya na reconcile na sila at maayos na ang turingan nila tuwing nagkikita. Ang mahalaga raw ay okay sila ng tao, anuman ang speculation ng iba.
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Samantala, abangan na ang movie na 'Remember' kung saan magsasama silang mag-asawa ni Dingdong Dantes sa November 11. Naghahanda rin ang actress para sa kanyang pagbabalik sa seryeng 'Behind Closed Doors'.