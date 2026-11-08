Marian Rivera at Dingdong Dantes, muntik na mag-sweet-han sa shoot ng 'Remember'
Hulog ng langit ang chemistry nila sa totoong buhay, pero sa set ng 'Remember,' naging problema ito. Direkta ring ibinahagi ni director Mae Cruz-Alviar na isa sa mga naging challenge sa filming ay ang paulit-ulit na pagpapaalala kina Dingdong Dantes at Marian Rivera na hindi sila dapat magkasundo sa kuwento.
Sa sobrang natural na lambingan ng mag-asawa na mahigit isang dekada na, madalas silang mahuli ni Cruz-Alviar na nagyayakap at nagiging affectionate bago mag-start ang scene. Dahil dito, pabiro silang pinagsasabihan ng director sa Tagalog ng Cut it out, cut it out! para lang bumalik sila sa mood ng kanilang mga characters.
Kailangan talaga ang striktong reminders na ito dahil ang gaganapan nina Dantes at Rivera ay isang mag-asawang sira na ang relasyon. Hindi makakatulong ang pagiging sweet kung ang kailangang ipakita sa screen ay ang pag-collapse ng kanilang marriage.
Ang hirap magpanggap na hindi mahal ang asawa
Sina Dingdong Dantes, isang Filipino actor at director, at Marian Rivera, isang Filipino actress, ay muling nagkasama sa ilalim ng direksyon ni Cruz-Alviar matapos ang tagumpay ng 'Rewind.' Sa 'Remember,' gaganap sila bilang sina Joseph at Ria, mga magulang na estranged o hiwalay na sa loob ngunit kailangang magpanggap na buo pa rin ang kanilang pagsasama para sa kanilang anak. Ang anak naman nila ay unti-unti nang nawawala ang mga alaala, kaya double the drama ang peg.
Para sa dalawang aktor, ang pagiging pamilyar sa isa't isa ay madalas na asset sa screen, pero sa pelikulang ito, naging hamon ito. Kailangan nilang labanan ang natural instincts nila para maipakita ang isang relasyong halos hindi na magkagustuhan. Inamin ni Dantes na naging mahirap ito dahil ang sitwasyon ng kanilang mga characters ay malayo sa tunay na buhay nila.
Kailangang-kailangan nilang intindihin nang malalim ang mga role nila bago ito i-portray. Para naman kay Rivera, malaking tulong si Cruz-Alviar dahil siya ang nagsisilbing guide kung saan dapat nanggagaling ang emosyon sa bawat eksena. Paalala raw ng director sa kanila na i-save ang lambingan para sa ibang oras at maghanda na para sa mga eksenang awayan.
Higit pa sa iyak at visual effects
Pagdating sa performance, naniniwala si Cruz-Alviar na hindi lang naman sa dami ng luha nasusukat kung tama ang isang scene. May mga pagkakataon na sapat na ang makita ang emosyon sa mga mata nina Dantes at Rivera para makuha ang tamang impact. Binantayan ng director ang emotional progression ng kanilang pag-arte at minsan ay binabalikan pa ang mga scenes matapos ang filming para masigurong tama ang timpla.
Bukod sa acting, binigyang-diin din ang visual language ng 'Remember' para maipakita ang konsepto ng memorya, lalo na ang karanasan ng bata sa pag-alala at paglimot. Gumamit ang direktor ng mga specific camera placements, lighting, lenses, at visual effects para magkaroon ng pagkakaiba ang bawat uri ng alaala sa pelikula. Ito ang paraan nila para hindi lang purong emosyon ang dala ng kuwento kundi pati ang sining ng paggawa nito.
Inspirasyon at pag-asa sa pamilya
Para kay Cruz-Alviar, pinili niya ang kuwentong family-oriented at wholesome dahil sina Dantes at Rivera mismo ang representasyon ng faith at love para sa pamilya. Para sa kanya, sila ay model family at model parents, kaya naman perfect sila para sa mga roles na ito.
Sabi naman ni Dantes, naging personal ang impact ng story sa kanila kaya naman deeply moved sila nang basahin ito at maintindihan ang vision ng director. Umaasa sila na ang nararamdaman nila habang internalizing ang characters ay mararamdaman din ng mga manonood.
Dagdag pa ni Rivera, gusto nilang gumawa ng mga projects na nagbibigay ng hope at encouragement sa mga tao, lalo na't alam nilang lahat ay may pinagdadaanan sa buhay. Para sa kanila, bahagi ng kanilang role ang magbigay ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng kanilang sining.
Ang 'Remember' ay papasok sa mga sinehan sa Pilipinas sa November 11, at susunod naman ang release nito sa US at Canada sa November 13.
Sana lang talaga ay hindi nakalimutan ni Dingdong na mag-away sa set, kundi sa totoong buhay lang sila magka-agree sa ulam.